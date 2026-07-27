Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Pumbaüksus HD 7/17 M St, millel on võimas ja töökindel kolmekolviline telgpump koos karastatud roostevabast terasest kolbide, kolmefaasilise mootori ja seinakinnitusega, mis võimaldab seadet kasutada statsionaarsena.
Oma ligi 700 l/h veevooluhulgaga ja kuni 170 bar töörõhuga on Kärcheri võimas kolmekolvilise mootori ja rõhu kontroll-lülitiga mootori/pumbaüksus HD 7/17 M St tõestanud oma töökindluse karmides igapäevatingimustes. Äsja välja töötatud ja töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga tagab seadme pika kasutusea ning suurendab seadme energiatõhusust ja puhastusvõimsust vähemalt 20%. Seade on ette nähtud statsionaarseks kasutamiseks: selle saab kinnitada seinale ja kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. 3-punktiline tugi seadme tagaküljel võimaldab seadme kinnitada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Ligipääs kõrgsurvepumbale ja seadme elektroonikakomponentidele on lihtne ja seega hooldussõbralik – pumpa kaitseb tagastatavas vees sisalduva mustuse eest väikese võrguavaga suur veefilter.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Mõeldud paikseks kasutuseksLihtne ja vastupidav 3-punktiline seinakinnitus masina tagaküljel. Ruumisäästlik, kompaktne disain. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|23,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 300 x 565
Seadmed
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
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