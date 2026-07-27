Oma ligi 700 l/h veevooluhulgaga ja kuni 170 bar töörõhuga on Kärcheri võimas kolmekolvilise mootori ja rõhu kontroll-lülitiga mootori/pumbaüksus HD 7/17 M St tõestanud oma töökindluse karmides igapäevatingimustes. Äsja välja töötatud ja töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga tagab seadme pika kasutusea ning suurendab seadme energiatõhusust ja puhastusvõimsust vähemalt 20%. Seade on ette nähtud statsionaarseks kasutamiseks: selle saab kinnitada seinale ja kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. 3-punktiline tugi seadme tagaküljel võimaldab seadme kinnitada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Ligipääs kõrgsurvepumbale ja seadme elektroonikakomponentidele on lihtne ja seega hooldussõbralik – pumpa kaitseb tagastatavas vees sisalduva mustuse eest väikese võrguavaga suur veefilter.