Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul

Pumbaüksus HD 7/17 M St, millel on võimas ja töökindel kolmekolviline telgpump koos karastatud roostevabast terasest kolbide, kolmefaasilise mootori ja seinakinnitusega, mis võimaldab seadet kasutada statsionaarsena.

Oma ligi 700 l/h veevooluhulgaga ja kuni 170 bar töörõhuga on Kärcheri võimas kolmekolvilise mootori ja rõhu kontroll-lülitiga mootori/pumbaüksus HD 7/17 M St tõestanud oma töökindluse karmides igapäevatingimustes. Äsja välja töötatud ja töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga tagab seadme pika kasutusea ning suurendab seadme energiatõhusust ja puhastusvõimsust vähemalt 20%. Seade on ette nähtud statsionaarseks kasutamiseks: selle saab kinnitada seinale ja kasutada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. 3-punktiline tugi seadme tagaküljel võimaldab seadme kinnitada nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Ligipääs kõrgsurvepumbale ja seadme elektroonikakomponentidele on lihtne ja seega hooldussõbralik – pumpa kaitseb tagastatavas vees sisalduva mustuse eest väikese võrguavaga suur veefilter.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul: Paindlik töö
Paindlik töö
Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul: Mõeldud paikseks kasutuseks
Mõeldud paikseks kasutuseks
Lihtne ja vastupidav 3-punktiline seinakinnitus masina tagaküljel. Ruumisäästlik, kompaktne disain. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Lihtne hooldus
  • Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
  • Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
  • Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
  • Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
  • 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 700
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 170 / 17
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 255 / 25,5
Ühendusvõimsus (kW) 4,2
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 3/4″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 23,2
Kaal, sh pakend (kg) 25,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 290 x 300 x 565

Seadmed

  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Kõrgsurvepesur HD 7/17 P Modul
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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