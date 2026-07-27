Kärcheri kompaktne, mobiilne ja võimas kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M Plus, mis on mõeldud töötamaks nii püstiseks kui horisontaalasendis, tagab kasutamisel maksimaalse paindlikkuse. Praktilised funktsioonid nagu servojuhtimine, veevoolu ja -surve reguleerimise süsteem otse pesupüstolilt või ka masina lihtne manööverdavus ja väike ruumivajadus tagavad maksimaalse kasutusmugavuse. 4-pooluseline, madalate pööretega kolmefaasilise mootori ja survelülitiga uus pumbatehnoloogia tagab 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhususe. Automaatne kaitseklapp kaitseb kõrgsurveosasid kahjustuste eest ooterežiimil töötades. Probleemivaba töö ja ajasäästlikku kokku- ja lahtipaneku tagab EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Tarvikute turvaliseks hoiustamiseks transpordi ajal on mitmeid võimalusi otse masinal.