Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M Plus
Kompaktne ja mobiilne külma vee kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M Plus, millel on 4-pooluseline madalate pööretega kolmefaasiline mootor ja automaatne kaitseklapp. Väga heade puhastustulemustega energiasäästlik masin.
Kärcheri kompaktne, mobiilne ja võimas kõrgsurvepesur HD 8/18-4 M Plus, mis on mõeldud töötamaks nii püstiseks kui horisontaalasendis, tagab kasutamisel maksimaalse paindlikkuse. Praktilised funktsioonid nagu servojuhtimine, veevoolu ja -surve reguleerimise süsteem otse pesupüstolilt või ka masina lihtne manööverdavus ja väike ruumivajadus tagavad maksimaalse kasutusmugavuse. 4-pooluseline, madalate pööretega kolmefaasilise mootori ja survelülitiga uus pumbatehnoloogia tagab 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhususe. Automaatne kaitseklapp kaitseb kõrgsurveosasid kahjustuste eest ooterežiimil töötades. Probleemivaba töö ja ajasäästlikku kokku- ja lahtipaneku tagab EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid, mis tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata seejuures järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Tarvikute turvaliseks hoiustamiseks transpordi ajal on mitmeid võimalusi otse masinal.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|380 - 760
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|270 / 27
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|41
|Kaal, sh pakend (kg)
|44,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
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