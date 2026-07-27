Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further on musta eriväljaande külma vee kõrgsurvepesur, mis on valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivse lisavarustusega: eco!Booster.
Piiratud musta eriväljaande kõrgsurvepesur HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, mis on valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, on kompaktne ja võimas 4-pooluselise aeglase kolmefaasilise mootoriga kõrgsurvepesur. Säästev disain vastab kõrgeimatele ökoloogilistele standarditele ja säästab väärtuslikke ressursse. EPS-vaba keskkonnasõbralik pakend – valmistatud kärjestruktuuriga lainepapist – pakub tugevat kaitset ja kaitseb tänu hernetärklise kattekihile kriimustuste eest. Automaatne vedruga voolikutrummel lihtsustab käsitsemist, säästab ettevalmistusaega ja suurendab tööohutust. Kokkuklapitav tõukesang ja integreeritud hoiustamisvõimalused tagavad suure liigutatavuse ja kompaktse hoiustamise. Võimas 3-kolviline aksiaalpump koos messingist silindripea ja automaatse rõhualandusega tagab pika tööea. Lisatarvikute hulka kuuluvad 1 liiter RM 82N koos vahuvurriga, LED-otsiku valgusti ja eco!Booster. Integreeritud EASY!Lock TR20 hoidik pakub ruumi tarvikutele. Otsene juurdepääs pumbale ja elektrikambrile lihtsustab hooldust.
Omadused ja tulu
Automaatne vedruga voolikutrummelKõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav. Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele. Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud1 liiter RM 82N puhastusvahendit ja vahuvurr. eco!Booster kiireks ja säästvaks puhastamiseks. Otsiku valgusti halbade valgustingimuste jaoks.
Jätkusuutlikkuse omadusedValmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾. EPS-vaba pakend: pakub tugevat keskkonnasõbralikku kaitset tänu kärjestruktuuriga lainepapile ja kaitseb tundlikke pindu tänu hernetärklisest valmistatud kriimustuskindlale kattekihile. eco!Booster suurendab puhastusjõudlust, säästes samal ajal vett ja energiat.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Otsene ja kasutajasõbralik juurdepääs pumbale.
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
Esmaklassiline liikuvus
- Kompaktne masin, mis võtab tänu nupuvajutusega kokkuklapitavale tõukesangale vähe ruumi.
- Vaevatu hoiustamine hooldussõidukites.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|380 - 760
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|49,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|53,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- eco!Booster
- Servojuhtimine
- Kiirühendus
- Vahutoru
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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