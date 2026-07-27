Piiratud musta eriväljaande kõrgsurvepesur HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, mis on valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja varustatud eksklusiivsete lisatarvikutega, on kompaktne ja võimas 4-pooluselise aeglase kolmefaasilise mootoriga kõrgsurvepesur. Säästev disain vastab kõrgeimatele ökoloogilistele standarditele ja säästab väärtuslikke ressursse. EPS-vaba keskkonnasõbralik pakend – valmistatud kärjestruktuuriga lainepapist – pakub tugevat kaitset ja kaitseb tänu hernetärklise kattekihile kriimustuste eest. Automaatne vedruga voolikutrummel lihtsustab käsitsemist, säästab ettevalmistusaega ja suurendab tööohutust. Kokkuklapitav tõukesang ja integreeritud hoiustamisvõimalused tagavad suure liigutatavuse ja kompaktse hoiustamise. Võimas 3-kolviline aksiaalpump koos messingist silindripea ja automaatse rõhualandusega tagab pika tööea. Lisatarvikute hulka kuuluvad 1 liiter RM 82N koos vahuvurriga, LED-otsiku valgusti ja eco!Booster. Integreeritud EASY!Lock TR20 hoidik pakub ruumi tarvikutele. Otsene juurdepääs pumbale ja elektrikambrile lihtsustab hooldust.