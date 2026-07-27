Kärcheri kompaktne mobiilne soojenduseta kõrgsurvepesur HD 8/18-4 MXA Plus, millel on 4-pooluseline aeglaselt töötav 3-faasiline mootor, avaldab muljet oma laia lisatarvikute valiku, hooldussõbraliku disaini ja paindlike kasutusvõimaluste poolest. Integreeritud voolikurull muudab kõrgsurvevooliku käsitsemise oluliselt lihtsamaks ning uuenduslik töökindel messingpeaga 3-kolviline telgpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust koguni 20%, tagades samas seadme pika kasutusea. Kõrgekvaliteetseid komponente kaitseb automaatne rõhualandussüsteem ja suur veefilter. Lisaks tagavad uuenduslikud lahendused selle, et saate töötada väsimata, säästes aega lisatarvikute kinnitamiselt ja eemaldamiselt: kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas. Tänu nutikatele lahendustele saab kõiki lisatarvikuid kuni valikuliselt tellitava vahuotsakuni välja hoiustada otse masinal, mis tagab nende ohutu transpordi.