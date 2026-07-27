Kõrgsurvepesur HD 5/12 C Plus
Praktiline, mobiilne, mitmekülgne: külma vee kõrgsurvepesur HD 5/12 C Plus vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhualandussüsteemiga.
Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/12 C Plus on äärmiselt mobiilne ja sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadmel on nutikas lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatne surveavaldussüsteem tagavad seadme pika kasutusea. Seadme varustusse kuulub ka uuenduslik kõrgsurvepüstol EASY!Force, millel on EASY!Lock kiirvabastusega kinnitussüsteem. Kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust. Seetõttu on seadet lihtne kasutada ning seda on võimalik kiiresti üles seada ja lahti võtta – kõik see täiendab seadme eduka kontseptsiooni kuvandit.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusSisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|35
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|24,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
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