Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/12 C Plus on äärmiselt mobiilne ja sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadmel on nutikas lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatne surveavaldussüsteem tagavad seadme pika kasutusea. Seadme varustusse kuulub ka uuenduslik kõrgsurvepüstol EASY!Force, millel on EASY!Lock kiirvabastusega kinnitussüsteem. Kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust. Seetõttu on seadet lihtne kasutada ning seda on võimalik kiiresti üles seada ja lahti võtta – kõik see täiendab seadme eduka kontseptsiooni kuvandit.