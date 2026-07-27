Kompaktne, kerge ja paindlik HD 5/12 CX Plus külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning see sobib nii vertikaalsete kui horisontaalsete pindade puhastamiseks. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatkaitseklapp tagavad selle pika tööea. Seadmepaketti kuuluvad ka äsja väljatöötatud EASY! Force kõrgsurvepüstol ja EASY! Lock kiirvabastatavad kinnitid. Kui EASY! Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgrõhujoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisele kuluvat jõudu nullini, siis EASY! Locki kiirvabastatavad kinnitid teevad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, kaotamata midagi tugevuses või pikaealisuses. Seetõttu on jõupingutuseta töö, aega säästev seadistus ja demonteerimine masina standardvarustuses ning esindavad masina edukat üldkontsepti.