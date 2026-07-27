Kõrgsurvepesur HD 5/12 CX Plus
Mugav, mobiilne, paindlik: külma vee kõrgsurvepesur HD 5/12 CX Plus vertikaal- ja horisontaalpindade puhastamiseks. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhukaitseventiiliga.
Kompaktne, kerge ja paindlik HD 5/12 CX Plus külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning see sobib nii vertikaalsete kui horisontaalsete pindade puhastamiseks. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatkaitseklapp tagavad selle pika tööea. Seadmepaketti kuuluvad ka äsja väljatöötatud EASY! Force kõrgsurvepüstol ja EASY! Lock kiirvabastatavad kinnitid. Kui EASY! Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgrõhujoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisele kuluvat jõudu nullini, siis EASY! Locki kiirvabastatavad kinnitid teevad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, kaotamata midagi tugevuses või pikaealisuses. Seetõttu on jõupingutuseta töö, aega säästev seadistus ja demonteerimine masina standardvarustuses ning esindavad masina edukat üldkontsepti.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusSisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Integreeritud voolikurull 15-meetrise survevoolikuga. Suur tööraadius ja lihtne hoiustamine (mudelid CX).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|35
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|26,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|29
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
Seadmed
- Voolikurull
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
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