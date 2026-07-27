Kõrgsurvepesur HD 5/15 C Edition Power Control *EU

Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
  • Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
  • EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Mobiilsus
  • Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
  • Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
  • Kompaktne ehitus.
Paindlikkus
  • Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
  • Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.
  • Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
  • Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
  • Kvaliteetne messingust silindripea.
  • Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
  • Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
  • Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
  • Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 150 / 15
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 200 / 20
Ühendusvõimsus (kW) 2,8
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 3/4″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 25,6
Kaal, sh pakend (kg) 28
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar

Seadmed

  • Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 5/15 C Edition Power Control *EU
Kõrgsurvepesur HD 5/15 C Edition Power Control *EU
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