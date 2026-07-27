Kõrgsurvepesur HD 5/15 C Edition Power Control *EU
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Mobiilsus
- Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Kompaktne ehitus.
Paindlikkus
- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.
- Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|25,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|28
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Videos
Lisatarvikud
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