Kõrgsurvepesur HD 5/15 CX Plus
Praktiline, liikuv, mitmekülgne: HD 5/15 CX Plus külma vee survepesur, mida saab panna nii vertikaalsesse kui ha horisontaalsesse asendisse. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhuvabastusega.
Kompaktne, kerge ja paindlik HD 5/15 CX Plus külma vee survepesuri liikuvus on muljetavaldav ning seda on võimalik panna nii vertikaalsesse kui ka horisontaalsesse asendisse. Seadmel on sisseehitatud lisatarvikute hoidik ning tänu messingist silindripeale ja automaatsele rõhuvabastusele on pesur töökindel. Samal ajal avaldab see muljet uuenduslike uute arengutega, mis suurendavad kasutaja jaoks pikas perspektiivis kasutusmugavust, tagades lihtsa käsitlemise ning aegasäästva ülesseadmise ja lahtimonteerimise. EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kasutab kõrgsurve pihusti tagasilöögi jõudu, et viia hoidmisjõud nullini ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemid teevad püstoliga ümberkäimise viis korda kiiremaks kui tavalisi kruviliiteid kasutades, kaotamata sealjuures stabiilsust või vastupidavust. Kokkuvõtvalt on tegu tervikliku seadmepaketiga, mis tagab suurepärased puhastamise tulemused, suure kasutusmugavuse ning pika kasutusea.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusMasina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Integreeritud voolikurull 15-meetrise survevoolikuga. Suur tööraadius ja lihtne hoiustamine (mudelid CX).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|32
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|28,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|31,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
Seadmed
- Voolikurull
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.