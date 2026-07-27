Kõrgsurvepesur HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Mitmekülgne – HD 5/15 CX Plus + FR Classic külma vee kõrgsurvepesur vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks. Lisatarvikute hoiukoha, messingist silindripea ja automaatse survelangetussüsteemiga.
Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/15 CX Plus + FR Classic pakub erakordset mobiilsust ning sobib kasutamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Masin on varustatud nutikate lisatarvikute hoiukohtadega ning messingist silindripea ja automaatne survelangetussüsteem tagavad pika kasutusaja. Samal ajal avaldab seade muljet uuenduslike arendustega, mis suurendavad pikaajalist töömugavust, tagades vaevata käsitsemise ning säästes aega seadistamisel ja lahtivõtmisel. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samas kui EASY!Lock kiirlukustid muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuses ja pikaealisuses. Kokkuvõttes on see terviklik varustuspakett suurepärasteks puhastustulemusteks, pakkudes kõrget mugavust ja pikaajalist vastupidavust.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
MobiilsusMasina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida. Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata. Kompaktne ehitus.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Integreeritud voolikurull 15-meetrise survevoolikuga. Suur tööraadius ja lihtne hoiustamine (mudelid CX).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|up to 60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|30,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
- Pinnapuhastid: FR Clássico
Seadmed
- Voolikurull
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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