Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/17 C Plus on äärmiselt mobiilne ja sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadmel on nutikas lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatne surveavaldussüsteem tagavad seadme pika kasutusea. Samal ajal avaldab seade muljet ka uute lahendustega, mis suurendavad kasutaja töömugavust pikemas perspektiivis, tagades vaevatu koristamise ning seadme kiire ülespaneku ja lahtivõtmise. Kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust. Terviklik varustuspakett tagab esmaklassilised puhastustulemused, suure kasutusmugavuse ja seadme pika kasutusea.