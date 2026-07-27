Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/17 C Plus + FR pakub suurepärast liikuvust ning sobib kasutamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Seade on varustatud nutikate lisatarvikute hoiukohtadega ning messingist silindripea ja automaatne survelangetussüsteem tagavad pika tööea. Samal ajal avaldab seade muljet innovaatiliste arendustega, mis suurendavad pikaajalist töömugavust, tagades pingevaba käsitsemise ning kiirema seadistamise ja kokkupaneku. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samas kui EASY!Lock kiirlukustid muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavalised keermesühendused, järeleandmisi tegemata vastupidavuses ja pikaealisuses. Kokkuvõttes on see terviklik varustuspakett, mis tagab suurepärased puhastustulemused, kõrge mugavuse ja pika kasutusaja.