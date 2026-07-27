Kõrgsurvepesur HD 5/17 C Plus + FR
Praktiline, mobiilne ja mitmekülgne: külma vee kõrgsurvepesur HD 5/17 C Plus + FR vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks. Lisatarvikute hoiukohtade, messingist silindripea ja automaatse survelangetussüsteemiga.
Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 5/17 C Plus + FR pakub suurepärast liikuvust ning sobib kasutamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Seade on varustatud nutikate lisatarvikute hoiukohtadega ning messingist silindripea ja automaatne survelangetussüsteem tagavad pika tööea. Samal ajal avaldab seade muljet innovaatiliste arendustega, mis suurendavad pikaajalist töömugavust, tagades pingevaba käsitsemise ning kiirema seadistamise ja kokkupaneku. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samas kui EASY!Lock kiirlukustid muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavalised keermesühendused, järeleandmisi tegemata vastupidavuses ja pikaealisuses. Kokkuvõttes on see terviklik varustuspakett, mis tagab suurepärased puhastustulemused, kõrge mugavuse ja pika kasutusaja.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Mobiilsus
- Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Kompaktne ehitus.
- Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Kompaktne ehitus.
Paindlikkus
- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.
- Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.
- Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Mobiilsus
Paindlikkus
Lisatarvikute hoidik
Kvaliteet
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|480
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus (mm)
|27
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|27,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|30,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
- Pinnapuhastid: FR Clássico
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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