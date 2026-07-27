Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 6/13 C Plus on äärmiselt mobiilne ja sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks. Seadmel on nutikas lisatarvikute hoidik ning messingist silindripea ja automaatne surveavaldussüsteem, mis tagavad seadme pika kasutusea. Samal ajal avaldab seade muljet ka uute lahendustega, mis suurendavad kasutaja töömugavust pikemas perspektiivis, tagades vaevatu koristamise ning seadme kiire ülespaneku ja lahtivõtmise. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Terviklik varustuspakett tagab esmaklassilised puhastustulemused, suure kasutusmugavuse ja seadme pika kasutusea.