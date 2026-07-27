Kompaktne, kerge ja mitmekülgne HD 6/13 C + FR Classic külmaveesurvepesur pakub suurepärast mobiilsust ja sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks tööks. Masinal on läbimõeldud lisatarvikute hoiukoht ning messingist silindripea ja automaatne survevabastus tagavad pika kasutusea. Samas avaldab see muljet uuenduslike lahendustega, mis suurendavad operaatori töömugavust, tagades pingutuseta töö ning aega säästva seadistamise ja lahtivõtmise. EASY!Force'i kõrgsurve-pesupüstol kasutab survejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu nullini, samas kui EASY!Lock kiirkinnitused muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, tegemata järeleandmisi vastupidavuses ja pikaealisuses. Kokkuvõttes on tegemist laiaulatusliku varustusega, mis tagab suurepärased puhastustulemused, suure mugavuse ja pika kasutusea.