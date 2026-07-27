Kompaktne, kerge ja mitmekülgne külma vee kõrgsurvepesur HD 6/15 C pakub erakordset mobiilsust ning sobib kasutamiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses asendis. Masin on varustatud nutikate lisatarvikute hoiukohtadega ning messingist silindripea ja automaatne survelangetussüsteem tagavad pika kasutusaja. Samal ajal avaldab seade muljet uuenduslike arendustega, mis suurendavad pikaajalist töömugavust, tagades vaevata käsitsemise ning säästes aega seadistamisel ja lahtivõtmisel. EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samas kui EASY!Lock kiirlukustid muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuses ja pikaealisuses. Kokkuvõttes on see terviklik varustuspakett suurepärasteks puhastustulemusteks, pakkudes kõrget mugavust ja pikaajalist vastupidavust.