Gasoline Advanced tootesarja HD 7/15 G kõrgsurvepumba 150 baarine töörõhk tagab parimad puhastustulemused mis tahes ajal. Bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepumbal on Honda bensiinimootor, mis võimaldab toimetada elektrivõrgust sõltumatult. Lisaks sellele on seade võimeline puhastusvett ammutama järvedest või tiikidest. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Seade on mõeldud kasutamiseks ka raskemates tingimustes, seda kaitseb äärmiselt vastupidav baasraam ning see on tänu oma ergonoomilisele raami disainile üllatavalt mobiilne. Pump on kindlalt kaitstud veefiltri ja termostaatklapiga. Valikulise lisatarvikuna on saadaval kaitsev puur-tüüpi raam koos kraana kinnituspunktidega ja voolikurulli kinnituskomplekt.