Kõrgsurvepesur HD 7/15 G
Gasoline Advanced tootesarja HD 7/15 G külma vee kõrgsurvepesur bensiinimootori ja 150 baarise rõhuga maksimaalse mobiilsuse ja parimate puhastustulemuste saamiseks ka keerulistes oludes.
Gasoline Advanced tootesarja HD 7/15 G kõrgsurvepumba 150 baarine töörõhk tagab parimad puhastustulemused mis tahes ajal. Bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepumbal on Honda bensiinimootor, mis võimaldab toimetada elektrivõrgust sõltumatult. Lisaks sellele on seade võimeline puhastusvett ammutama järvedest või tiikidest. Seade on väga kasutajasõbralik tänu oma EASY!Force kõrgsurvepüstolile, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et muuta püstoli hoidmine võimalikult kergeks, ning EASY!Lock kiirvabastuslukkudele, mis muudavad seadme kasutuse võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Seade on mõeldud kasutamiseks ka raskemates tingimustes, seda kaitseb äärmiselt vastupidav baasraam ning see on tänu oma ergonoomilisele raami disainile üllatavalt mobiilne. Pump on kindlalt kaitstud veefiltri ja termostaatklapiga. Valikulise lisatarvikuna on saadaval kaitsev puur-tüüpi raam koos kraana kinnituspunktidega ja voolikurulli kinnituskomplekt.
Omadused ja tulu
Maksimaalne sõltumatusHonda või Yanmari mootoritega elektrivõrgust sõltumatuks kasutuseks Suudab imeda vett (nt järvedest või tiikidest) ja seda puhastamiseks kasutada.
Optimaalne kasutuslihtsusRaami ergonoomiline kontseptsioon muudab masina transportimise ebaühtlasel pinnal lihtsamaks. Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal. Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
Äärmiselt mitmekülgneValikulise lisatarvikuna saadaolev puurikujuline, aasadega raam masina kaitsmiseks selle kraanale laadimise ajal. Valikulise lisatarvikuna on saadaval voolikurulli kinnituskomplekt, et töö alustamine ja lõpetamine oleks veelgi kiirem. Kaasaskantav, töökindla toruraamiga mudel, mis on välja töötatud maalritele ja krohvijatele (HD 728 B).
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.
- Töökindel baasraam igapäevaseks kasutamiseks karmides oludes.
- Suur veefilter kaitseb pumpa.
- Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|650
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Vee etteanne
|1″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 160
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|39,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|44
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Survedüüs
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Kasutusvaldkonnad
- Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
- Põllumajandus (sõidukite ja seadmete puhastamine, kasutamine metsatööstuses)
- Tööstus (seadmete puhastamine)
- Teenusepakkujad (välialade, nt väljakute, autoparklate puhastamine)
Lisatarvikud
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