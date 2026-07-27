Kompaktne ja horisontaalne bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesur, mis töötab ilma elektritoiteta. Mootori ja pumba kompaktne üksus on paigaldatud vastupidava ja kaasaskantava toruja raami sisse. Seadme kompaktsed mõõtmed tagavad selle lihtsa transportimise erinevate tööalade vahel. Seadme ühesilindriline ja neljataktiline õhkjahutusega mootor on tänu nöörstarterile lihtsasti käivitatav. Pumba messingist silindripea ja roostevabast terasest klapid on välja töötatud vastupidavust nõudvateks professionaalseteks puhastustoiminguteks ja tagavad seadme pika kasutusea. Reguleeritav pesuaine mõõtmissüsteem tagab iga puhastustoimingu jaoks täpselt õige koguse pesuainet ja aitab seega vähendada kemikaalide tarbimist. Sisseehitatud kaitseklapp kaitseb seadet usaldusväärselt liigse rõhu eest. Pumba silindripeal asuv soojusandur seiskab mootori automaatselt, kui temperatuur ületab suletud vooluringiga töötades teatud piiri (pesupüstol on suletud). Seadet saab tänu vastupidavale ja ringjale terasraamile hõlpsasti transportimiseks sõiduki peale laadida.