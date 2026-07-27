Kõrgsurvepesur HD 728 B Cage
Kaasaskantav bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesur, mis sobib kasutamiseks paljudes eri kohtades.
Kompaktne ja horisontaalne bensiinimootoriga külma vee kõrgsurvepesur, mis töötab ilma elektritoiteta. Mootori ja pumba kompaktne üksus on paigaldatud vastupidava ja kaasaskantava toruja raami sisse. Seadme kompaktsed mõõtmed tagavad selle lihtsa transportimise erinevate tööalade vahel. Seadme ühesilindriline ja neljataktiline õhkjahutusega mootor on tänu nöörstarterile lihtsasti käivitatav. Pumba messingist silindripea ja roostevabast terasest klapid on välja töötatud vastupidavust nõudvateks professionaalseteks puhastustoiminguteks ja tagavad seadme pika kasutusea. Reguleeritav pesuaine mõõtmissüsteem tagab iga puhastustoimingu jaoks täpselt õige koguse pesuainet ja aitab seega vähendada kemikaalide tarbimist. Sisseehitatud kaitseklapp kaitseb seadet usaldusväärselt liigse rõhu eest. Pumba silindripeal asuv soojusandur seiskab mootori automaatselt, kui temperatuur ületab suletud vooluringiga töötades teatud piiri (pesupüstol on suletud). Seadet saab tänu vastupidavale ja ringjale terasraamile hõlpsasti transportimiseks sõiduki peale laadida.
Omadused ja tulu
Kompaktne, tugev ja mobiilne
- Tasakaalustatud raskuskese ja ergonoomiline disain.
- Töökindel, kaasaskantav torujas terasraam
- Välja töötatud spetsiaalselt maalritele ja fassaadipuhastusettevõtetele (HD 728 B Cage).
Kõige raksemateks puhastustoiminguteks
- Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi.
- Kinnituskonks kraana jaoks võimaldab seadmeid kasutada rentimiseks, ehitussektoris, põllumajanduses ja metsanduses.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|650
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 - 150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/mbar)
|160 / 16
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Vee etteanne
|1″
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 160
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Kaasaskantav
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|35,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|37,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|570 x 434 x 430
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Suletud torujas raam, millel on kinnituskoht kraana konksu jaoks
Seadmed
- Puuri-tüüpi raam
Lisatarvikud
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