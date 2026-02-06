Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S külmavee kõrgsurvepesur pakub esmaklassilist kvaliteeti, suurt jõudlust ja kasulikke abisüsteeme.Võimaldab ergonoomiliselt töötada ja on lihtsasti teisaldatav.
Külma vee kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Praktilise disainiga püstol EASY!Force Advanced muudab selle kasutamise lihtsaks ilma hoidejõuta. Pöörlev 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru tagab maksimaalse efektiivsuse. Servo Control võimaldab kasutajal juhtida rõhku ja vee kogust otse püstoli/toru abil. Abisüsteemid ja LED-näidik täiustavad samuti kasutajasõbralikku disaini. Võite kindel olla, et Kärcher kasutab parimaid materjale, et tagada kõrgeim ja kauakestev kvaliteet. Masina sees töötab vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga aksiaalpump. HD 10/25-4 S juhib 4-pooluseline madala kiirusega mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava šassii, muutes lihtsaks kraanaga laadimise. Püstine konstruktsioon, kus mootor ja pump on paigaldatud vertikaalselt teeb masina kompaktseks ja mobiilseks. Kompaktne disain sisaldab ka nutikaid tarvikute hoiuruume, nagu panipaik ja reguleeritavad konksud.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapealMugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava. Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Abisüsteemid ja LED näidik
- Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 / 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|80 - 250
|Maksimaalne rõhk (bar)
|280
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|047
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|69,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|78,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- LED-ekraaniga elektrooniline mootori kaitsesüsteem
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
