Külma vee kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S viib ergonoomilise töötamise järgmisele tasemele. Praktilise disainiga püstol EASY!Force Advanced muudab selle kasutamise lihtsaks ilma hoidejõuta. Pöörlev 1050-millimeetrine roostevabast terasest toru tagab maksimaalse efektiivsuse. Servo Control võimaldab kasutajal juhtida rõhku ja vee kogust otse püstoli/toru abil. Abisüsteemid ja LED-näidik täiustavad samuti kasutajasõbralikku disaini. Võite kindel olla, et Kärcher kasutab parimaid materjale, et tagada kõrgeim ja kauakestev kvaliteet. Masina sees töötab vastupidav roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga aksiaalpump. HD 10/25-4 S juhib 4-pooluseline madala kiirusega mootor koos õhk-vesi jahutussüsteemiga. Integreeritud alumiiniumraami kandurid vähendavad kaalu ja tagavad kerge, kuid vastupidava šassii, muutes lihtsaks kraanaga laadimise. Püstine konstruktsioon, kus mootor ja pump on paigaldatud vertikaalselt teeb masina kompaktseks ja mobiilseks. Kompaktne disain sisaldab ka nutikaid tarvikute hoiuruume, nagu panipaik ja reguleeritavad konksud.