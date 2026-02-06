Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic

Vastupidav HD 10/25-4 S Classic külma veega kõrgsurvepesur on mõeldud igapäevaste raskete tööde jaoks. Igas mõttes superklass: erakordselt võimas tagamaks usaldusväärseid puhastustulemusi.

HD 10/25-4 S Classic külma veega kõrgsurvepesur on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ning avaldab alati muljet oma äärmise võimsusega. See eristub oma tugeva konstruktsiooni ja vastupidava terasraamiga. Seadistamine on lihtne ja intuitiivne ning kasutamine kiire ja probleemivaba. Kõik olulised osad on kiiresti ja lihtsalt ligipääsetavad. Superklassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic kõrgsurvepüstoliga HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus. See muudab seadistamise ja koristamise viis korda kiiremaks, säästes teie aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa usaldusväärselt mustuseosakeste ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõllpump ja kulumiskindlad materjalid on kõrgsurvepesuri selgroog: messingist silindripea ja keraamiliste hülsitega kolvid. Rõhku saab pumba peal vastavalt vajadusele reguleerida. 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga tagab pikaajalise ja usaldusväärse töö.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic: Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidega
Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic: Tugev terasraam suurte ratastega hea liikuvuse tagamiseks
Tugev terasraam suurte ratastega hea liikuvuse tagamiseks
Kaitseb masinat ka ebasoodsates tingimustes. Lihtne ja mugav transportida. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic: Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Lihtne masina disain
  • Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
  • Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
  • Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga
  • Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
  • Kombineerib tõhusa vesijahutuse tugeva õhkjahutussüsteemiga, et tagada maksimaalne jahutusvõimsus isegi kõikuvate välistemperatuuride ja veetemperatuuride korral.
  • Kompaktne disain tagab maksimaalse kaasaskantavuse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 376 / 424
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 60 - 250
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 310 / 3,1
Ühendusvõimsus (kW) 8,8
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 045
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 60
Kaal, sh pakend (kg) 67,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 720 x 637 x 1060

Scope of supply

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
  • Survekatkestus
  • Integreeritud veefilter
  • Õli kontrollaken
  • Messingist vee sisselaskeseade
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Classic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
  • Bbetooni vormimise puhastamine ehitussektoris
  • Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
  • Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.