HD 10/25-4 S Classic külma veega kõrgsurvepesur on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ning avaldab alati muljet oma äärmise võimsusega. See eristub oma tugeva konstruktsiooni ja vastupidava terasraamiga. Seadistamine on lihtne ja intuitiivne ning kasutamine kiire ja probleemivaba. Kõik olulised osad on kiiresti ja lihtsalt ligipääsetavad. Superklassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic kõrgsurvepüstoliga HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus. See muudab seadistamise ja koristamise viis korda kiiremaks, säästes teie aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa usaldusväärselt mustuseosakeste ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõllpump ja kulumiskindlad materjalid on kõrgsurvepesuri selgroog: messingist silindripea ja keraamiliste hülsitega kolvid. Rõhku saab pumba peal vastavalt vajadusele reguleerida. 4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga tagab pikaajalise ja usaldusväärse töö.