HD 10/25-4 S Plus külmavee kõrgsurvepesur on ideaalne masin ergonoomiliseks ja kasutajasõbralikuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced päästikpüstol teeb selle kasutamise mugavaks, ilma hoidejõuta. Surve ja veekogust saab reguleerida Servo Control regulaatorilt, mis asub pesutoru ja päästikpüstoli vahel. Surve sel viisil vähendamine võimaldab kasutajatel kiiresti reageerida tundlikele pindadele – ilma et peaks vahetama kogu otsikut. Vibrasoft pöördotsik vähendab ka märkimisväärselt vibratsiooni pesutorul. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik suurendavad kasutajasõbralikkust. Hoolikalt valitud materjalid tagavad selle superklassi masina esmaklassilise kvaliteedi. Vastupidav vobelpump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koos 4-pooluselise madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootoriga. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid moodustavad kerge, kuid tugeva šassii, mis võimaldab ka kraanaga laadimist.