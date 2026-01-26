Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 S Plus külmavee kõrgsurvepesur avaldab muljet oma suure jõudluse ja kvaliteediga. Seadmel on abisüsteemid ja ergonoomiliselt disainitud Vibrasoft turbootsik.
HD 10/25-4 S Plus külmavee kõrgsurvepesur on ideaalne masin ergonoomiliseks ja kasutajasõbralikuks tööks. Kärcheri EASY!Force Advanced päästikpüstol teeb selle kasutamise mugavaks, ilma hoidejõuta. Surve ja veekogust saab reguleerida Servo Control regulaatorilt, mis asub pesutoru ja päästikpüstoli vahel. Surve sel viisil vähendamine võimaldab kasutajatel kiiresti reageerida tundlikele pindadele – ilma et peaks vahetama kogu otsikut. Vibrasoft pöördotsik vähendab ka märkimisväärselt vibratsiooni pesutorul. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik suurendavad kasutajasõbralikkust. Hoolikalt valitud materjalid tagavad selle superklassi masina esmaklassilise kvaliteedi. Vastupidav vobelpump, roostevabast terasest kolvid ja messingist silindripea töötavad koos 4-pooluselise madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootoriga. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid moodustavad kerge, kuid tugeva šassii, mis võimaldab ka kraanaga laadimist.
Omadused ja tulu
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Ergonoomiline Vibrasoft otsikVähendab vibratsiooni kuni 30%. Vähendab helitugevust ja mürataset. Pöörlev otsik teeb lihtsamaks keerukamad ülesanded.
Abisüsteemid ja LED näidik
- Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
- Pöörlev pump
- Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava.
- Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 / 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|80 - 250
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|047
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|70,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|78,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
