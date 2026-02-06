HD 10/25-4 SXA Plus külmavee kõrgsurvepesur on disainitud pidades silmas parimat kvaliteeti ja ergonoomilisust. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol kõrvaldab hoidejõu. Surve ja veekogust saab reguleerida Servo Control regulaatorilt, mis asub püstoli ja toru vahel. See tähendab, et survet saab kohandada vastavalt tundlikele pindadele – ilma et peaks vahetama otsikut või tegema muudatusi masinal endal. Vibrasoft pöördotsik summutab müra ja vibratsiooni. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik pakuvad selget teavet.See superklassi masin paistab silma oma peene töötluse ja parima kvaliteediga materjalide poolest. Selle südameks on vastupidav pump roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga. 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootor on võimas ja vastupidav. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid moodustavad kerge šassii, mis sobib kraanaga tõstmiseks. Püstine konstruktsioon koos vertikaalse mootori ja pumga teeb masina kompakteks ja kaasaskantavaks. Sellel on ka Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevoolik ning sisseehitatud lisatarvikute hoiuruum ja automaatne voolikurull, mille abil saab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all – isegi surveall.