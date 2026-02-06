Kõrgsurvepesur HD 10/25-4 SXA Plus
HD 10/25-4 SXA Plus külmavee kõrgsurvepesur on valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest, et tagada maksimaalne jõudlus. Seadmel on abisüsteemid, automaatne voolikurull ja Vibrasoft turbootsik.
HD 10/25-4 SXA Plus külmavee kõrgsurvepesur on disainitud pidades silmas parimat kvaliteeti ja ergonoomilisust. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol kõrvaldab hoidejõu. Surve ja veekogust saab reguleerida Servo Control regulaatorilt, mis asub püstoli ja toru vahel. See tähendab, et survet saab kohandada vastavalt tundlikele pindadele – ilma et peaks vahetama otsikut või tegema muudatusi masinal endal. Vibrasoft pöördotsik summutab müra ja vibratsiooni. Abisüsteemid ja LED-olekunäidik pakuvad selget teavet.See superklassi masin paistab silma oma peene töötluse ja parima kvaliteediga materjalide poolest. Selle südameks on vastupidav pump roostevabast terasest kolbide ja messingist silindripeaga. 4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega õhk-vesijahutusega mootor on võimas ja vastupidav. Integreeritud alumiiniumist raamikandurid moodustavad kerge šassii, mis sobib kraanaga tõstmiseks. Püstine konstruktsioon koos vertikaalse mootori ja pumga teeb masina kompakteks ja kaasaskantavaks. Sellel on ka Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevoolik ning sisseehitatud lisatarvikute hoiuruum ja automaatne voolikurull, mille abil saab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all – isegi surveall.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurullAutomaatne kokku- ja lahtikerimine kuni 45° nurga all, isegi rõhu all. Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega. Seadistamisaeg kuni kaks korda kiirem.
Kompaktne püstine konstruktsioon, mis põhineb mootori ja pumbaseadme vertikaalsel paigutuselVäike jalajälg ja ruumisäästlikud proportsioonid. Lihtne manööverdada ja transportida. Maksimaalne stabiilsus tagab masinale stabiilse aluse.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga, vastupidav roostevabast terasest kolbidega pump ja messingist silindripeaPikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Ergonoomiline Vibrasoft otsik
- Vähendab vibratsiooni kuni 30%.
- Vähendab helitugevust ja mürataset.
- Pöörlev otsik teeb lihtsamaks keerukamad ülesanded.
Arukalt kavandatud teeninduskontseptsioon hõlbustab kiiret toimimist kohapeal
- Pöörlev pump
- Mugav õlitäite taseme näidik ja šassiil integreeritud õli väljalaskeava.
- Moodulkonstruktsioon, mis koosneb pumbast, mootorist ja juhtkapist.
Abisüsteemid ja LED näidik
- Integreeritud elektroonika üksuse jälgimiseks
- Automaatne väljalülitus madala pingevahemiku või ülepinge korral.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Panipaik.
- Reguleeritavad konksud nt. teise toru või elektrikaabli hoidmiseks.
- Kõrgsurvevooliku hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 / 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|80 - 250
|Maksimaalne rõhk (bar)
|280
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|047
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|81,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|90,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Ultra Guard
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- LED-ekraaniga elektrooniline mootori kaitsesüsteem
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.