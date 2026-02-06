HD 13/18-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on disainitud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ja avaldab alati muljet oma võimsusega. See paistab silma oma tugeva konstruktsiooni ja vastupidava terasraamiga. Seadistamine on lihtne ja intuitiivne ning kasutamine kiire ja muretu. Kõik olulised osad on kiirelt ja lihtsalt ligipääsetavad. See superklassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic kõrgsurvepüstoliga, mis on mõeldud HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus, mis teeb seadistamise ja kokkupaneku viis korda kiiremaks, säästes aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa usaldusväärselt mustuse ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõllpump ja vastupidavad materjalid moodustavad kõrgsurvepesuri tuumiku: messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolvid. Survett saab reguleerida vastavalt vajadusele otse pumbast.