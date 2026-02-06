Kõrgsurvepesur HD 13/18-4 S Classic
Tugev HD 13/18-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on loodud igapäevaseks raskeks tööks. Superklass igas mõttes: äärmiselt võimas, et tagada usaldusväärsed puhastustulemused.
HD 13/18-4 S Classic külmavee kõrgsurvepesur on disainitud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes ja avaldab alati muljet oma võimsusega. See paistab silma oma tugeva konstruktsiooni ja vastupidava terasraamiga. Seadistamine on lihtne ja intuitiivne ning kasutamine kiire ja muretu. Kõik olulised osad on kiirelt ja lihtsalt ligipääsetavad. See superklassi kõrgsurvepesur on varustatud Classic kõrgsurvepüstoliga, mis on mõeldud HD Classic sarja masinatele. Sellel on ka esmaklassiline EASY!Lock kiirkinnitus, mis teeb seadistamise ja kokkupaneku viis korda kiiremaks, säästes aega ja vaeva. Integreeritud veefilter kaitseb kõrgsurvepumpa usaldusväärselt mustuse ja saasteainete eest, pikendades seeläbi masina kasutusiga. Võimas väntvõllpump ja vastupidavad materjalid moodustavad kõrgsurvepesuri tuumiku: messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolvid. Survett saab reguleerida vastavalt vajadusele otse pumbast.
Omadused ja tulu
Võimas ja vastupidav väntvõlliga pump messingist silindripea ja keraamiliste hülssidega kolbidegaKõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Tugev terasraam suurte ratastega hea liikuvuse tagamiseksKaitseb masinat ka ebasoodsates tingimustes. Lihtne ja mugav transportida. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustegaKiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Lihtne masina disain
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
- Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
- Täitetaset ja õli kvaliteeti saab hõlpsalt kontrollida kontrollklaasi ja õlimõõtevarda abil.
4-pooluseline madala kiirusega mootor õhk-vesi jahutussüsteemiga
- Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
- Kombineerib tõhusa vesijahutuse tugeva õhkjahutussüsteemiga, et tagada maksimaalne jahutusvõimsus isegi kõikuvate välistemperatuuride ja veetemperatuuride korral.
- Kompaktne disain tagab maksimaalse kaasaskantavuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|376 / 424
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 1300
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|50 - 180
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|075
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|60
|Kaal, sh pakend (kg)
|67,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- 4-pooluseline õhk- ja vesijahutusega kolmefaasiline mootor
- Survekatkestus
- Integreeritud veefilter
- Õli kontrollaken
- Messingist vee sisselaskeseade
Kasutusvaldkonnad
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Bbetooni vormimise puhastamine ehitussektoris
- Ehitusplatsil olevate seadmete nagu segumasinad, tellingud, rataslaadurid, ekskavaatorid või betoonipumbad puhastamine
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Transpordisektori sõidukite, näiteks veoautode, laevade, lennukite või busside puhastamine
- Ühiskasutatavate alade, näiteks avalike väljakute, sõiduteede, purskkaevude või parklate puhastamine
