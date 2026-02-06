HDS treiler HDS 13/35 De Tr1
Haagist HDS 13/35 saab kasutada eraldiseisvalt ja see suudab tekitada rõhku kuni 350 bar. See on ideaalne lahendus, kui soovite kuuma vee kõrgsurvepesurit kasutada munitsipaalsektoris, ehitusplatsidel või tööstuses.
Mudeli HDS 13/35 kõige parem omadus on selle mobiilsus. Selle kuuma vee kõrgsurvepesuri töörõhk on 350 bar, masin töötab sõltumatult muudest toiteallikatest ning seetõttu saab seda paindlikult erinevateks puhastustoiminguteks kasutada — näiteks ehitusplatsidel, tööstuses ja munitsipaalsektoris. See vabalt seadistatav, lihtsasti hooldatav masin on tänu oma töökindlusele, tõhususele ja kasutuslihtsusele äärmiselt mitmekülgne.
Omadused ja tulu
Maksimaalne tõhususÄärmiselt tõhus, testitud põletitehnoloogia. Mootorist väljutatava soojuse taaskasutus. Keskkonnasõbralik töö ja madalad kasutuskulud tänu Kärcheri eco!efficiency režiimile.
Lihtne kasutadaTänu kesksele valikulülitile on masinat on lihtne kasutada. Tööalas paiknevad kaks valikulist voolikurulli võimaldavad süsteemi kiirelt üles panna ja koost võtta. Kaitsevarustuse, lisatarvikute ja puhastusvahendite ohutu ja lihtne hoiustamine.
Sõltumatu kasutusSuur 500-liitirine veepaak võimaldab täisvõimsusel 30 minutit järjest töötada. 100-liitrine diislipaak: ideaalne pikkadeks tööperioodideks. Võimas Yanmari diiselmootor võimaldab masinat muudest toiteallikatest sõltumatult kasutada.
Äärmiselt paindlik
- Tänu seadistusvõimalusele saab iga haagise seadistada nii, et see vastaks just konkreetse kasutaja nõudmistele.
- Jalastega ja kinnine versioon tagavad erinevad kasutusvõimalused: mobiilse või statsionaarse seadmena.
Teenindussõbralik
- Suur kaas võimaldab hooldustehnikutel seadme sisekomponentideni hõlpsamini ligi pääseda.
- Nutikas hooldustarkvara diagnoosib hoolduse ajal kiirelt kõik vead.
- Kärcheri testitud kõrgekvaliteetsed komponendid tagavad pika kasutusea.
Usaldusväärsus
- Sisaldab: Veepehmendussüsteemi, et kaitsta küttekeha katlakivi eest.
- Mitmed ohutusfunktsioonid, et kaitsta HDS-haagist vigadest tulenevate kahjude eest.
- Integreeritud külmakaitserežiim, et kaitsta kõiki masinaosi madalate välistemperatuuride eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori nominaalkiirus (kW/hp)
|19 / 26
|Vooluhulk (l/h)
|650 - 1300
|Rõhk (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pesupüstol: Tööstus
- Kõrgsurvevoolik: 30 m
- Pihustusotsik: 700 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Surve reguleerimine kiiruse reguleerimise asemel
Kasutusvaldkonnad
- Munitsipaalvaldkond (avaliku ruumi puhastus, tänavad, grafiti ja nätsuplekkide eemaldamine)
- Ehitus (ehitusmasinate, tellingute, korpuste, seadmete puhastamine)
- Tööstus (värvi ja kattekihtide eemaldamine, masinate, osade ja seadmete puhastamine)