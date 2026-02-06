Mudeli HDS 13/35 kõige parem omadus on selle mobiilsus. Selle kuuma vee kõrgsurvepesuri töörõhk on 350 bar, masin töötab sõltumatult muudest toiteallikatest ning seetõttu saab seda paindlikult erinevateks puhastustoiminguteks kasutada — näiteks ehitusplatsidel, tööstuses ja munitsipaalsektoris. See vabalt seadistatav, lihtsasti hooldatav masin on tänu oma töökindlusele, tõhususele ja kasutuslihtsusele äärmiselt mitmekülgne.