Kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 M Classic
Usaldusväärne ja lihtsalt käsitsetav kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on suurepärane hinna ja jõudluse suhe ning mis on varustatud kvaliteetse väntvõllpumba ja robustse terastoruraamiga.
Tänu oma järeleproovitud ning eriti võimsatele ja usaldusväärsetele komponentidele paistab Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 M Classic silma ülimalt lihtsa käsitsemise, hooldussõbralikkuse ja parimate puhastustulemustega. Robustne väntvõllpump, mida kaitseb saastumise eest veefilter, ja madalate pööretega 4-pooluseline elektrimootor tagavad suure jõudluse ning pikaajalise tööea. Tänu avatud konstruktsioonile on kõik olulised komponendid väga lihtsasti ligipääsetavad, samas kui maksimaalse kaitse tagab tugev terastoruraam. See muudab HDS 10/21-4 M Classic mudeli sobivaks ka kõige nõudlikumateks töödeks rasketes oludes, näiteks ehitusplatsidel või põllumajanduses. Integreeritud kraanakonksud ja suured purunemiskindlad rattad hõlbustavad seadme transportimist objektile ja sealt tagasi. See keskklassi seade on standardvarustuses varustatud ka usaldusväärse Classic kõrgsurvepüstoli, 30-liitrise kütusepaagiga väga pikkadeks puhastustöödeks ning praktiliste lisatarvikute hoiustamisvõimalustega.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavVastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
Effektiivne põleti ehitusKõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustegaKiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine. Tugevad ja vastupidavad tarvikud. Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Usaldusväärsus
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- 4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Esmaklassiline liikuvus
- Torkekindlad suured rattad ohutuks manööverdamiseks ebatasastel pindadel
- Kraanakonksuga lihtsaks transpordiks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|350 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimaalne rõhk (bar)
|235
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|6,4
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|30
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|128
|Kaal, sh pakend (kg)
|138
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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