Tänu oma järeleproovitud ning eriti võimsatele ja usaldusväärsetele komponentidele paistab Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 M Classic silma ülimalt lihtsa käsitsemise, hooldussõbralikkuse ja parimate puhastustulemustega. Robustne väntvõllpump, mida kaitseb saastumise eest veefilter, ja madalate pööretega 4-pooluseline elektrimootor tagavad suure jõudluse ning pikaajalise tööea. Tänu avatud konstruktsioonile on kõik olulised komponendid väga lihtsasti ligipääsetavad, samas kui maksimaalse kaitse tagab tugev terastoruraam. See muudab HDS 10/21-4 M Classic mudeli sobivaks ka kõige nõudlikumateks töödeks rasketes oludes, näiteks ehitusplatsidel või põllumajanduses. Integreeritud kraanakonksud ja suured purunemiskindlad rattad hõlbustavad seadme transportimist objektile ja sealt tagasi. See keskklassi seade on standardvarustuses varustatud ka usaldusväärse Classic kõrgsurvepüstoli, 30-liitrise kütusepaagiga väga pikkadeks puhastustöödeks ning praktiliste lisatarvikute hoiustamisvõimalustega.