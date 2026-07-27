Kärcheri keskklassi kõige võimsama kuumavee kõrgsurvepesurina avaldab HDS 10/21-4 MXA automaatse voolikurulli ja integreeritud Ultra Guard HP voolikuga muljet igas mõttes. Voolikurull võimaldab 20-meetrise Teflon-kattega vooliku kerimist ja lahtikerimist kuni 45° nurga all ning lühendab tavapärast seadistamisaega enam kui 50 protsendi võrra. Lisaks tagavad vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, madala kiirusega, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim maksimaalse jõudluse ja säästliku töö. Kasutajad saavad kasu ka arukast ergonoomikast tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced HP pesupüstolile koos 1050 millimeetrise pesutoru ja servojuhtimisega, samuti lihtsale 1-lüliti-kasutusele ja paljudele lisavarustuse hoidmisvõimalustele. Eriti lihtsalt hooldatav masin paistab silma ka 2 pesuainepaagiga, patenteeritud düüsitehnoloogia, järeleproovitud ohutustehnoloogia ja aega säästvate EASY!Lock kiirühendustega, mis kuuluvad standardvarustusse.