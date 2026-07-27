Kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 MXA
Kuumavee kõrgsurvepesur, millel on 4-pooluseline, vesijahutusega elektrimootor ja automaatne voolikurull, ühendab osavalt kasutajasõbraliku mugavuse maksimaalse jõudlusega.
Kärcheri keskklassi kõige võimsama kuumavee kõrgsurvepesurina avaldab HDS 10/21-4 MXA automaatse voolikurulli ja integreeritud Ultra Guard HP voolikuga muljet igas mõttes. Voolikurull võimaldab 20-meetrise Teflon-kattega vooliku kerimist ja lahtikerimist kuni 45° nurga all ning lühendab tavapärast seadistamisaega enam kui 50 protsendi võrra. Lisaks tagavad vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, madala kiirusega, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim maksimaalse jõudluse ja säästliku töö. Kasutajad saavad kasu ka arukast ergonoomikast tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced HP pesupüstolile koos 1050 millimeetrise pesutoru ja servojuhtimisega, samuti lihtsale 1-lüliti-kasutusele ja paljudele lisavarustuse hoidmisvõimalustele. Eriti lihtsalt hooldatav masin paistab silma ka 2 pesuainepaagiga, patenteeritud düüsitehnoloogia, järeleproovitud ohutustehnoloogia ja aega säästvate EASY!Lock kiirühendustega, mis kuuluvad standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
- Automaatne voolikurull 20-meetrise kõrgsurvevooliku mugavaks ja ohutuks hoiustamiseks.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väga tõhus
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
- Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhusus
- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
- 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|7,3
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|172,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|184,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
- Integreeritud automaatne voolikurull
- ANTI!Twist
- Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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