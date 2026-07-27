Kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 MXA eB
Kärcheri 90. aastapäev: tänu säästlikule eco!efficiency-režiimile, optimeeritud põletitehnoloogiale, pikaealisele kõrgsurvevoolikule ja kahele täpse doseerimisega puhastusvahendi paagile avaldab Kärcheri musta värvi kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 11/18-4 S muljet oma kõrge ökonoomsuse ja suurepäraste puhastustulemustega. Maksimaalse töökindluse tagamiseks igapäevasel kasutamisel on sellel superklassi algtaseme seadmel kvaliteetsed komponendid, nagu vesijahutusega madalate pööretega 4-pooluseline elektrimootor ja robustne keraamiliste kolbidega 3-kolviline aksiaalpump. Mudeli HDS 11/18-4 S läbimõeldud ergonoomika ja kasutajasõbralikkus peegelduvad näiteks energiasäästlikus EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolis, millel on 1050 mm pikkune joatoru, Servo Control surve reguleerimine ja patenteeritud düüsitehnoloogia, samuti nutikas mobiilsuskontseptsioonis masina mugavaks transportimiseks. Tänu järeleproovitud ohutustehnoloogiale, mis hõlmab veefiltrit, kaitseklappi, SDS-voolikut ja katlakiviealduse süsteemi, on komponendid tõhusalt kaitstud, tagades seeläbi masina kõrge töövalmiduse ja pikaealisuse.
Kärcheri keskklassi võimsaima kuuma vee kõrgsurvepesurina on automaatse voolikutrumli ja integreeritud Ultra Guard kõrgsurvevoolikuga HDS 10/21-4 MXA eB muljetavaldav igas suhtes. Voolikutrummel võimaldab 20 meetri pikkust Teflon-kattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning lühendab tavapärast ettevalmistusaega enam kui 50 protsendi võrra. Lisaks tagavad maksimaalse jõudluse ja säästliku töö robustne keraamiliste kolbidega 3-kolviline aksiaalpump, madalate pööretega vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency-režiim. Kasutajad saavad nautida ka nutikat ergonoomikat tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolile koos 1050 mm pihustustoru ja Servo Control surve reguleerimisega, samuti tänu lihtsale ühe lülitiga juhtimisele ja paljudele lisatarvikute hoiustamisvõimalustele. Masin, mida on erakordselt lihtne hooldada, eristub teistest ka oma kahe puhastusvahendi paagi, patenteeritud düüsitehnoloogia, järeleproovitud ohutustehnoloogia ja standardvarustusse kuuluvate aega säästvate EASY!Lock kiirlukustite poolest. Tarnekomplekti kuulub: eco!Booster.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
- Automaatne voolikurull 20-meetrise kõrgsurvevooliku mugavaks ja ohutuks hoiustamiseks.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väga tõhus
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
- Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhusus
- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
- 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|7,3
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|169,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|181,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
- Integreeritud automaatne voolikurull
- ANTI!Twist
- Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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