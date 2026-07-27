Kärcheri keskklassi võimsaima kuuma vee kõrgsurvepesurina on automaatse voolikutrumli ja integreeritud Ultra Guard kõrgsurvevoolikuga HDS 10/21-4 MXA eB muljetavaldav igas suhtes. Voolikutrummel võimaldab 20 meetri pikkust Teflon-kattega voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning lühendab tavapärast ettevalmistusaega enam kui 50 protsendi võrra. Lisaks tagavad maksimaalse jõudluse ja säästliku töö robustne keraamiliste kolbidega 3-kolviline aksiaalpump, madalate pööretega vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency-režiim. Kasutajad saavad nautida ka nutikat ergonoomikat tänu energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstolile koos 1050 mm pihustustoru ja Servo Control surve reguleerimisega, samuti tänu lihtsale ühe lülitiga juhtimisele ja paljudele lisatarvikute hoiustamisvõimalustele. Masin, mida on erakordselt lihtne hooldada, eristub teistest ka oma kahe puhastusvahendi paagi, patenteeritud düüsitehnoloogia, järeleproovitud ohutustehnoloogia ja standardvarustusse kuuluvate aega säästvate EASY!Lock kiirlukustite poolest. Tarnekomplekti kuulub: eco!Booster.