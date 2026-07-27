Kärcheri HDS 9/20-4 M kuumavee kõrgsurvepesur ühendab kõrgeima puhastuskvaliteedi parima ergonoomika ja kasutusmugavusega. Kvaliteetsed komponendid ja süsteemid, nagu vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, madala kiirusega, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim, tagavad ohutu ja säästliku töö. Uuenduslik EASY!Force Advanced HP pesupüstol koos servojuhtimise ja 1050 millimeetri pikkuse roostevabast terasest pesutoruga, millel on patenteeritud düüsitehnoloogia, kuulub samuti standardvarustusse, võimaldades pingutuseta, väsimusvaba ja ergonoomilist tööd. See keskklassi masin avaldab muljet ka 2 pesuainepaagi, intuitiivse 1-lüliti-kasutuse, ergonoomilise lisavarustuse hoidmise, aega säästvate EASY!Lock kiirühenduste ja läbimõeldud mobiilsuskontseptsiooniga. Järjepidevalt rakendatud ohutustehnoloogia koos veefiltri, kaitseklappide ja SDS-voolikuga kaitseb eriti hooldussõbralikku HDS 9/20-4 M usaldusväärselt kahjustuste eest.