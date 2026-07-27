Kõrgsurvepesur HDS 9/20-4 M
Äärmiselt kasutajasõbralik keskklassi kuumavee kõrgsurvepesur, millel on vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor ja 2 pesuainepaaki.
Kärcheri HDS 9/20-4 M kuumavee kõrgsurvepesur ühendab kõrgeima puhastuskvaliteedi parima ergonoomika ja kasutusmugavusega. Kvaliteetsed komponendid ja süsteemid, nagu vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, madala kiirusega, vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim, tagavad ohutu ja säästliku töö. Uuenduslik EASY!Force Advanced HP pesupüstol koos servojuhtimise ja 1050 millimeetri pikkuse roostevabast terasest pesutoruga, millel on patenteeritud düüsitehnoloogia, kuulub samuti standardvarustusse, võimaldades pingutuseta, väsimusvaba ja ergonoomilist tööd. See keskklassi masin avaldab muljet ka 2 pesuainepaagi, intuitiivse 1-lüliti-kasutuse, ergonoomilise lisavarustuse hoidmise, aega säästvate EASY!Lock kiirühenduste ja läbimõeldud mobiilsuskontseptsiooniga. Järjepidevalt rakendatud ohutustehnoloogia koos veefiltri, kaitseklappide ja SDS-voolikuga kaitseb eriti hooldussõbralikku HDS 9/20-4 M usaldusväärselt kahjustuste eest.
Omadused ja tulu
Väga tõhusÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Lai valik EASY!Lock tarvikuidEASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta. Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel. Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Maksimaalne tõhususVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|6,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|155,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|165,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
- ANTI!Twist
- Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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