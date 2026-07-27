Tänu automaatsele voolikurullile, millel on integreeritud, 20-meetrine, Teflon-kattega Ultra Guard HP voolik, avaldab HDS 9/20-4 MXA kuumavee kõrgsurvepesur muljet maksimaalse kasutusmugavuse ja lühikese seadistusajaga. Voolikurull võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning vähendab tavapärast seadistamisaega enam kui 50 protsendi võrra. Kvaliteetsed komponendid ja süsteemid, nagu vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim, tagavad usaldusväärselt säästliku ja ohutu töö. Uuenduslik EASY!Force Advanced HP pesupüstol koos servojuhtimise ja 1050 millimeetrise pesutoruga võimaldab samuti väsimusvabu puhastustöid. Lisaks paistab see Kärcheri keskklassi hooldussõbralik masin silma 2 pesuainepaagiga, ulatusliku ohutustehnoloogia, patenteeritud düüsitehnoloogia, suure liikuvuse, intuitiivse käsitsemise, aega säästvate EASY!Lock kiirühenduste ja läbimõeldud lisavarustuse hoidmisvõimalustega.