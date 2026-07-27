Kõrgsurvepesur HDS 9/20-4 MXA
Ergonoomiline ja lihtsalt käsitsetav kuumavee kõrgsurvepesur, millel on automaatne voolikurull, ökonoomne eco!efficiency režiim ja 4-pooluseline, vesijahutusega elektrimootor.
Tänu automaatsele voolikurullile, millel on integreeritud, 20-meetrine, Teflon-kattega Ultra Guard HP voolik, avaldab HDS 9/20-4 MXA kuumavee kõrgsurvepesur muljet maksimaalse kasutusmugavuse ja lühikese seadistusajaga. Voolikurull võimaldab voolikut kerida ja lahti kerida kuni 45° nurga all ning vähendab tavapärast seadistamisaega enam kui 50 protsendi võrra. Kvaliteetsed komponendid ja süsteemid, nagu vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor, vastupidav 3-kolbiline aksiaalpump koos keraamilise kolviga, optimeeritud põletitehnoloogia ja ökonoomne eco!efficiency režiim, tagavad usaldusväärselt säästliku ja ohutu töö. Uuenduslik EASY!Force Advanced HP pesupüstol koos servojuhtimise ja 1050 millimeetrise pesutoruga võimaldab samuti väsimusvabu puhastustöid. Lisaks paistab see Kärcheri keskklassi hooldussõbralik masin silma 2 pesuainepaagiga, ulatusliku ohutustehnoloogia, patenteeritud düüsitehnoloogia, suure liikuvuse, intuitiivse käsitsemise, aega säästvate EASY!Lock kiirühenduste ja läbimõeldud lisavarustuse hoidmisvõimalustega.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
- Automaatne voolikurull 20-meetrise kõrgsurvevooliku mugavaks ja ohutuks hoiustamiseks.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väga tõhus
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
- Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhusus
- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
- 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Täpne mõõteventiil tagab madala tarbimise
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|6,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|167
|Kaal, sh pakend (kg)
|179,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
- Integreeritud automaatne voolikurull
- ANTI!Twist
- Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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