Kõrgsurvepesur HDS 6/14-4 C
Ühefaasiline kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 6/14-4 C kuulub kompaktklassi ning on varustatud 4-pooluselise vesijahutusega elektrimootori, ühe nupuga juhtimise ja säästliku eco!efficiency-režiimiga.
HDS 6/14-4 C on võimas ühefaasiline kuuma vee kõrgsurvepesur HDS-kompaktklassis, millel on 4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor, säästlik eco!efficiency-režiim ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine. Vajaliku surve tekitab kolme keraamilise kolviga robustne aksiaalpump. Ergonoomiliseks tööks on seadmel EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol koos patenteeritud düüsitehnoloogia, üle ühe meetri pikkuse terasest pihustustoru ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemiga. Pehme summutussüsteem (SDS) vähendab vibratsiooni, võimaldades väsimatut töötamist. Kuuma vee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeaineid ja vähendab puhastusvahendite kulu, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Surve ja veehulk on vastavalt ülesandele kohandatavad ning tänu Servo Control surve reguleerimisele muudetavad otse kõrgsurvepüstolilt. Hooldussõbralik HDS 6/14-4 C on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Tehnoloogiat kaitsevad katlakivieemalduse süsteem, veefilter ja kaitseklapp. Robustne šassii kaitseb löökide eest, samal ajal kui suured rattad ja juhtrullik tagavad hea manööverdatavuse. Lisatarvikute jaoks on olemas hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Ökonoomne
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
- Patenteeritud Kärcheri jõudüüs võib pakkuda kuni 40 protsenti suuremat löögijõudu kui tavalised düüsid.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|280 - 560
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maksimaalne rõhk (bar)
|200
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,6
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|2,9
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|121,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|133,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Kõrgsurve pihustustoru
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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