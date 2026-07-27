HDS 6/14-4 C on võimas ühefaasiline kuuma vee kõrgsurvepesur HDS-kompaktklassis, millel on 4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor, säästlik eco!efficiency-režiim ja intuitiivne ühe nupuga juhtimine. Vajaliku surve tekitab kolme keraamilise kolviga robustne aksiaalpump. Ergonoomiliseks tööks on seadmel EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol koos patenteeritud düüsitehnoloogia, üle ühe meetri pikkuse terasest pihustustoru ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemiga. Pehme summutussüsteem (SDS) vähendab vibratsiooni, võimaldades väsimatut töötamist. Kuuma vee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeaineid ja vähendab puhastusvahendite kulu, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Surve ja veehulk on vastavalt ülesandele kohandatavad ning tänu Servo Control surve reguleerimisele muudetavad otse kõrgsurvepüstolilt. Hooldussõbralik HDS 6/14-4 C on loodud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Tehnoloogiat kaitsevad katlakivieemalduse süsteem, veefilter ja kaitseklapp. Robustne šassii kaitseb löökide eest, samal ajal kui suured rattad ja juhtrullik tagavad hea manööverdatavuse. Lisatarvikute jaoks on olemas hoiustamisvõimalused.