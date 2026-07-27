Suurepärane hinna-kvaliteedi suhe: ühefaasiline HDS 6/15-4 C Classic kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas võimsa 4-pooluselise mootoriga. Võimas vända pump loob vajaliku rõhu ja võimaldab teostada laia valikut puhastustöid tõhusalt ja kiirelt koos proovitud ja testitud Classic kõrgsurve-püstoliga. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt vajadusele reguleerida. Integreeritud veefilter hoiab mustuseosakesi pumbast eemal ja pikendab tööaega. Kuumaveetehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist. Väga usaldusväärne ja hooldussõbralik HDS 6/15-4 C Classic on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes, olgu siis ehitusplatsidel või põllumajanduses, autotööstuses või transpordisektoris. Vastupidav terastorudest raam pakub kaitset löökide eest, samas kui torkekindlad rattad tagavad suure manööverdusvõime. Masinat saab tänu kinnituspunktile ka kraanaga laadida. 30-liitrine kütusepaak võimaldab väga pikki tööoperatsioone. Lisatarvikute jaoks on olemas praktiline panipaik.