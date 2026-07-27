Kõrgsurvepesur HDS 6/15 CXA
Võimas ühefaasiline HDS 6/15 CXA kuumavee kõrgsurvepesur kompaktses klassis eco!efficiency režiimi ja automaatse rulliga, millel on 15 m Ultra Guard kõrgsurvevoolik.
Ergonoomiline ja kasutajasõbralik: ühefaasiline HDS 6/15 CXA eco!efficiency režiimiga on võimas kuumavee kõrgsurvepesur kompaktses klassis. Tugev 3-kolviline aksiaalpump tekitab vajaliku surve. Automaatne rull 15-meetrise Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahtikerimiseks, isegi surve all, tagab kõrge mugavuse ja lühikesed ettevalmistusajad. EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol patenteeritud düüsitehnoloogia ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Pehmendusüsteem (SDS) vähendab vibratsioone. Kuumavee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab pesuainete kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Survet ja veevoolu saab reguleerida vastavalt ülesandele. Hooldussõbralik HDS 6/15 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldusvõimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Tugev šassii kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrull/ratas pakuvad kõrget manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
Väga tõhus
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol väsimusvabaks tööks ilma hoidmisjõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|260 - 560
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar)
|200
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,1
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h)
|2,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|025
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|104,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|116,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Integreeritud automaatne voolikurull
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
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