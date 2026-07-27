Ergonoomiline ja kasutajasõbralik: ühefaasiline HDS 6/15 CXA eco!efficiency režiimiga on võimas kuumavee kõrgsurvepesur kompaktses klassis. Tugev 3-kolviline aksiaalpump tekitab vajaliku surve. Automaatne rull 15-meetrise Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahtikerimiseks, isegi surve all, tagab kõrge mugavuse ja lühikesed ettevalmistusajad. EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol patenteeritud düüsitehnoloogia ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Pehmendusüsteem (SDS) vähendab vibratsioone. Kuumavee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab pesuainete kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Survet ja veevoolu saab reguleerida vastavalt ülesandele. Hooldussõbralik HDS 6/15 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldusvõimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Tugev šassii kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrull/ratas pakuvad kõrget manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused