Kärcheri 90. juubel: võimas HDS 7/16-4 C Anniversary Edition mustas värvuses on kompakt klassi kolme faasi kuuma vee kõrgsurvepesur. Lisaks oma vastupidavale veejahutusega elektrimootorile paistab masin silma ka teiste laialdaste omadustega. Nendeks on ainulaadne eco!efficiency režiim, mis võimaldab eriti keskkonnasõbralikku ja tõhusat töötamist. Teised omadused: keskne ühe nupuga juhtimine, mis tagab kasutajasõbraliku käsitlemise. Suured rattad ja juhtrullik, mis tagavad suurepärase manööverdusvõime. Samuti on vastupidav korpus, millel on integreeritud mahutid pesuvahenditele ja kütusele. Lisaks võimaldab EASY!Force kõrgsurvepüstol mugavat töötamist, kasutades kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada hoidmiseks vajavat jõudu nullini. EASY!Lock kiirkinnitusühendused võimaldavad töötamist viie korda kiiremini kui tavalised keermeliitmikega, kompromiteerimata samas vastupidavuse ja pikaealisusega. Samuti on olemas praktilised hoiuruumid düüside ja muude lisatarvikute jaoks.