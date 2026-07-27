Kõrgsurvepesur HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
HDS 7/16-4 C Juubeli erimudel kolme faasiline kuuma vee kõrgsurvepesur mustas värvuses, veejahutusega elektrimootor, eco!efficiency režiim, EASY!Force päästikupüstol ja palju muud.
Kärcheri 90. juubel: võimas HDS 7/16-4 C Anniversary Edition mustas värvuses on kompakt klassi kolme faasi kuuma vee kõrgsurvepesur. Lisaks oma vastupidavale veejahutusega elektrimootorile paistab masin silma ka teiste laialdaste omadustega. Nendeks on ainulaadne eco!efficiency režiim, mis võimaldab eriti keskkonnasõbralikku ja tõhusat töötamist. Teised omadused: keskne ühe nupuga juhtimine, mis tagab kasutajasõbraliku käsitlemise. Suured rattad ja juhtrullik, mis tagavad suurepärase manööverdusvõime. Samuti on vastupidav korpus, millel on integreeritud mahutid pesuvahenditele ja kütusele. Lisaks võimaldab EASY!Force kõrgsurvepüstol mugavat töötamist, kasutades kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada hoidmiseks vajavat jõudu nullini. EASY!Lock kiirkinnitusühendused võimaldavad töötamist viie korda kiiremini kui tavalised keermeliitmikega, kompromiteerimata samas vastupidavuse ja pikaealisusega. Samuti on olemas praktilised hoiuruumid düüside ja muude lisatarvikute jaoks.
Omadused ja tulu
Ökonoomne
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Kasutuslihtsus
- Intuitiivne juhtimine tänu suurele ühe nupuvajutusega valikulülitile.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
- Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
Hoiustamine
- Lukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks.
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Integreeritud heitgaaside termostaat lülitab mootori välja, kui heitgaaside temperatuur ületab 300°C.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|270 - 700
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,1
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|4,1
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|3,3
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|113
|Kaal, sh pakend (kg)
|124,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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