Kõrgsurvepesur HDS 7/16-4 C Basic
Kolmefaasiline, vesijahutuse ja 4-taktilise elektrimootoriga kuuma vee kõrgsurvepesur, mida saab kasutada ühe nupuvajutusega, millel on eco!efficiency režiim, integreeritud paagid, Easy Press pesupüstol, pidev surve ja veevoolu reguleerimisvõimalus ja palju muid funktsioone.
Kolmefaasiline, suure jõudlusega kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 7/16-4 C Basic on kompaktklassi kuuluv seade. Seadmel on vesijahutusega mootor ja suur hulk lisafunktsioone. Üheks selliseks on ainulaadne eco!efficiency režiim, mis tagab keskkonnasõbraliku ja ökonoomse töö. Seade on kasutajasõbralik, kuna seda saab kasutada vaid nupuvajutusega. Suured rattad ja juhtrull tagavad seadme hea liikuvuse. Vastupidav raam koos integreeritud paakidega puhastusvahendi ja kütuse jaoks. Seadmel on ka ergonoomiline ja pehme käepidemega Easy Press pesupüstol ning praktilised hoidikud lisatarvikute, otsikute jms jaoks.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud. Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Integreeritud heitgaaside termostaat lülitab mootori välja, kui heitgaaside temperatuur ületab 300°C.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|270 - 700
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,1
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|4,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|113
|Kaal, sh pakend (kg)
|121,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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