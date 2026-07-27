Kõrgsurvepesur HDS 7/16 C
Kolmefaasiline kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 7/16 C ökorežiimi eco!efficiency ja paljude muude praktiliste funktsioonidega.
Võimas kolmefaasiline kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 7/16 C, mis töötab nutikalt vaid ühe nupuga ning mida on väga lihtne kasutada ja transportida tänu seadme suurtele ratastele ja juhtrullile. Survepesuril on lai valik lisatarvikuid ning see on tänu ökorežiimile eco!efficiency äärmiselt keskkonnasõbralik. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Puhastusvahendi ja kütusepaagid on turvaliselt integreeritud vastupidavasse raami, mis võimaldab ka seadme suurema koormusega kasutamist. Lisatarvikuid, otsakuid ja tööriistu saab hõlpsasti hoiustada praktilistes hoidikutes. Lisatarvikuid, otsakuid ja tööriistu saab hõlpsasti hoiustada praktilistes hoidikutes.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud. Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|270 - 660
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|4,1
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|3,3
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|98
|Kaal, sh pakend (kg)
|106,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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