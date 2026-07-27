Võimsal kolmefaasilisel kompaktklassi kuuluval kõrgsurvepesuril HDS 7/16 CX-il on integreeritud voolikurull 15-meetrise kõrgsurvevoolikuga. Lisaks töötab see võimas kolmefaasiline kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 7/16 C nutikalt vaid ühe nupuga ning seda on väga lihtne kasutada ja transportida tänu seadme suurtele ratastele ja juhtrullile. Survepesuril on lai valik lisatarvikuid ning see on tänu ökorežiimile eco!efficiency äärmiselt keskkonnasõbralik. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Puhastusvahendi ja kütusepaagid on turvaliselt integreeritud vastupidavasse raami, mis võimaldab ka seadme suurema koormusega kasutamist. Lisatarvikuid, otsakuid ja tööriistu saab hõlpsasti hoiustada praktilistes hoidikutes.