Võimas 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas automaatse voolikurulliga: HDS 7/16 CXA, millel on võimas õhkjahutusega mootor ja eco!efficiency režiim. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. Automaatne rull 15-meetrise Ultra Guard Teflon® kattega kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahti kerimiseks, isegi rõhu all, tagab suure mugavuse ja lühikese seadistusaja. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt tööülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 7/16 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet.