Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU

Võimas HDS 7/16 CXA kolmefaasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas, eco!efficiency režiimi, automaatse voolikupooli ja 15 m Ultra Guard kõrgsurve-voolikuga.

Võimas 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas automaatse voolikurulliga: HDS 7/16 CXA, millel on võimas õhkjahutusega mootor ja eco!efficiency režiim. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. Automaatne rull 15-meetrise Ultra Guard Teflon® kattega kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahti kerimiseks, isegi rõhu all, tagab suure mugavuse ja lühikese seadistusaja. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt tööülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 7/16 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet.

Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
  • Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
  • Automaatne voolikurull ohutuks töötamiseks ja 15 m Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevooliku mugavaks hoiustamiseks.
Väga tõhus
  • Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
  • Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol väsimusvabaks tööks ilma hoidmisjõuta.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
  • Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
  • Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
  • Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
  • Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 310 - 660
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimaalne rõhk (bar) 220
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) max. 80
Ühendusvõimsus (kW) 4,4
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 3,6
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h) 2,9
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 025
Kütusepaak (l) 15
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 114,3
Kaal, sh pakend (kg) 126,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1260 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • Integreeritud automaatne voolikurull
  • Survekatkestus
  • Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Kõrgsurvepesur HDS 7/16 CXA *EU
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
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