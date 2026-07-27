HDS 8/18-4 C on kõige võimsam kuuma vee kõrgsurvepesur meie HDS kompaktklassis. 4-taktilise vesijahutusega elektrimootoriga kolmefaasiline seade pakub kõike seda, mida võib oodata seoses kasutuslihtsuse, ergonoomilisuse ja ressursside ökonoomse kasutamisega. Kasutajatele avaldavad muljet sellised omadused nagu lihtne ühe nupuvajutusega töötamine ja kõrgel tasemel liikuvus, mida pakuvad suured rattad ja juhtrullikud. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Vastupidav raam tagab optimaalse ohutuse, sest pesuaine ja kütusepaagid on turvaliselt integreeritud. HDS 8/18-4 C poolt pakutavaid paljusid omadusi täiendavad käepärased hoidikud lisatarvikute ja tööriistade jaoks.