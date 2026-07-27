Kõrgsurvepesur HDS 8/18-4 C
Kolmefaasiline HDS 8/18-4 C on kõige võimsam kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on 4-taktiline vesijahutusega elektrimootor ja ökorežiim eco!efficiency.
HDS 8/18-4 C on kõige võimsam kuuma vee kõrgsurvepesur meie HDS kompaktklassis. 4-taktilise vesijahutusega elektrimootoriga kolmefaasiline seade pakub kõike seda, mida võib oodata seoses kasutuslihtsuse, ergonoomilisuse ja ressursside ökonoomse kasutamisega. Kasutajatele avaldavad muljet sellised omadused nagu lihtne ühe nupuvajutusega töötamine ja kõrgel tasemel liikuvus, mida pakuvad suured rattad ja juhtrullikud. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Vastupidav raam tagab optimaalse ohutuse, sest pesuaine ja kütusepaagid on turvaliselt integreeritud. HDS 8/18-4 C poolt pakutavaid paljusid omadusi täiendavad käepärased hoidikud lisatarvikute ja tööriistade jaoks.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra. Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud. Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|4
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|119,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|128,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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