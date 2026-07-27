Kõrgsurvepesur HDS 8/18-4 Classic
HDS 8/18-4 C Classic kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas vända pumbaga, võimsa 4-pooluselise mootori ja vastupidava terastorudest raamiga – suurepärane hinna ja jõudluse suhe.
Suurepärane vastupidavus ja suurepärane hinna-kvaliteedi suhe: HDS 8/18-4 C Classic kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas võimsa 4-pooluselise mootoriga. Vända pump loob kõrge rõhu ja võimaldab teostada laia valikut puhastustöid tõhusalt ja kiirelt koos proovitud ja testitud Classic kõrgsurve-püstoliga. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt vajadusele reguleerida. Integreeritud veefilter hoiab mustuseosakesi pumbast eemal ja pikendab tööaega. Kuumaveetehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist. Väga usaldusväärne ja hooldussõbralik HDS 8/18-4 C Classic on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes, olgu siis ehitusplatsidel või põllumajanduses, autotööstuses või transpordisektoris. Vastupidav terastorudest raam pakub kaitset löökide eest, samas kui torkekindlad rattad tagavad suure manööverdusvõime. Masinat saab tänu kinnituspunktile ka kraanaga laadida. 30-liitrine kütusepaak võimaldab väga pikki tööoperatsioone. Lisatarvikute jaoks on olemas panipaik.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
UsaldusväärsusVastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.
Effektiivne põleti ehitusKõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
Esmaklassiline liikuvus
- Torkekindlad suured rattad ohutuks manööverdamiseks ebatasastel pindadel
- Kraanakonksuga lihtsaks transpordiks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar)
|235
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,5
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,2
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|30
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|123,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|133,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Pesupüstol: Standardne kuum vesi
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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