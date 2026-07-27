Kõige võimsam 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas, sealhulgas automaatse voolikurulliga: HDS 8/18-4 CXA koos eco!efficiency ja aurufunktsiooniga. Selle võimas 4-pooluseline mootor on vesijahutusega. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. Automaatne rull 15-meetrise Ultra Guard Teflon® kattega kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahti kerimiseks, isegi rõhu all, tagab paindlikkuse ja lühikese seadistusaja. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol koos servo-juhtimisega rõhu ja veevoolu reguleerimiseks, patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Hooldussõbralik HDS 8/18-4 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet.