Kõrgsurvepesur HDS 8/18-4 CXA *EU
Võimas HDS 8/18-4 CXA kolmefaasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas, millel on eco!efficiency režiim, aurufunktsioon ja automaatne voolikupool 15 m Ultra Guard kõrgsurvevoolikuga.
Kõige võimsam 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas, sealhulgas automaatse voolikurulliga: HDS 8/18-4 CXA koos eco!efficiency ja aurufunktsiooniga. Selle võimas 4-pooluseline mootor on vesijahutusega. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. Automaatne rull 15-meetrise Ultra Guard Teflon® kattega kõrgsurvevooliku kerimiseks ja lahti kerimiseks, isegi rõhu all, tagab paindlikkuse ja lühikese seadistusaja. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol koos servo-juhtimisega rõhu ja veevoolu reguleerimiseks, patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Hooldussõbralik HDS 8/18-4 CXA on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet.
Omadused ja tulu
Automaatne voolikurull
- Kriimustuskindel Ultra Guard HD voolik Teflon® kattega.
- Automaatne voolikurull ohutuks töötamiseks ja 15 m Teflon®-kattega Ultra Guard kõrgsurvevooliku mugavaks hoiustamiseks.
Väga tõhus
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne juhtimine tänu suurele ühe nupuvajutusega valikulülitile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar)
|220
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,2
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|122,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|134,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Integreeritud automaatne voolikurull
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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