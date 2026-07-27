Lihtne kasutada, nutika ergonoomilise disainiga, ökonoomne ja võimas: kuuma vee kõrgsurvepesuril HDS 8/17 CX on muljetavaldav varustus ja jõudlus. Näiteks on sellel integreeritud voolukurull koos 15 m kõrgsurvevoolikuga. Ühe intuitiivse nupu abil kasutatava kolmefaasilise seadme käsitsemine ja transportimine on äärmiselt lihtne tänu suurtele töökindlatele ratastele ja juhtrullile. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Kärcheri ainulaadne ökorežiim eco!efficiency mõjub soodsalt nii rahakotile kui ka keskkonnale. Arvukad muud funktsioonid nagu praktilised hoidikud lisatarvikute jaoks või puhastusvahendi ja kütusepaagid, mis on integreeritud seadme tugevasse raami, tagavad kasutajale maksimaalse mugavuse ja ohutuse.