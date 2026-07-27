Kolmefaasiline, suure jõudlusega kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 9/17-4 C Classic on kompaktklassi kuuluv seade. Seadmel on vesijahutusega mootor ja suur hulk lisafunktsioone. Üheks selliseks on ainulaadne eco!efficiency režiim, mis tagab keskkonnasõbraliku ja ökonoomse töö. Seade on kasutajasõbralik, kuna seda saab kasutada vaid nupuvajutusega. Suured rattad ja juhtrull tagavad seadme hea liikuvuse. Vastupidav raam koos integreeritud paakidega puhastusvahendi ja kütuse jaoks. Seadmel on ka ergonoomiline ja pehme käepidemega Easy Press pesupüstol ning praktilised hoidikud lisatarvikute, otsikute jms jaoks.