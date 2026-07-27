Kõrgsurvepesur HDS 9/17-4 CX
Kolmefaasiline kuuma vee kõrgsurvepesur, millel on vesijahutusega elektrimootor, ökorežiim eco!efficiency, integreeritud paagid, pesupüstol EASY!Force, surve ja veevoolu reguleerimise võimalus ja palju enamat.
Võimas HDS 9/17-4 CX on kolmefaasiline, kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur. Sellel on vesijahutusega elektrimootor ja laialdased lisaomadused. Nende hulka kuuluvad ainulaadne ökorežiim eco!efficiency, mis võimaldab keskonnasõbralikku ja ökonoomset kasutamist. Kasutajasõbraliku käsitsemise tagab keskne ühe nupuvajutusega töötamine. Suured rattad ja juhtrullikud tagavad silmapaistva liikuvuse. Tugeval raamil on integreeritud pesuaine ja kütusepaagid. Sellel on ka praktilised hoidikud lisatarvikute, otsikute jne jaoks. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra. Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Integreeritud voolikurull 15-meetrise survevoolikuga. Suur tööraadius ja lihtne hoiustamine (mudelid CX). Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|290 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|6,1
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|126,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|135
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1215 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1040 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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