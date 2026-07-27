Võimas HDS 9/17-4 CX on kolmefaasiline, kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur. Sellel on vesijahutusega elektrimootor ja laialdased lisaomadused. Nende hulka kuuluvad ainulaadne ökorežiim eco!efficiency, mis võimaldab keskonnasõbralikku ja ökonoomset kasutamist. Kasutajasõbraliku käsitsemise tagab keskne ühe nupuvajutusega töötamine. Suured rattad ja juhtrullikud tagavad silmapaistva liikuvuse. Tugeval raamil on integreeritud pesuaine ja kütusepaagid. Sellel on ka praktilised hoidikud lisatarvikute, otsikute jne jaoks. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas.