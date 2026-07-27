Kõrgsurvepesur HDS 5/13 U Anniversary Edition
HDS 5/13 U Juubeli erimudeli kuuma vee kõrgsurvepesur mustas värvuses paistab silma 130 baari töörõhu, suurepärase manööverdusvõime ja ergonoomikaga.
Kärcheri 90. juubel: kuuma vee kõrgsurvepesurite algtaseme masin, must HDS 5/13 U, paistab silma oma täiustatud ja uuendusliku püstise disainiga. Masina horisontaalne konstruktsioon annab sellele madala kaalu ja väga kompaktsed mõõtmed. Selle eelised on, et masinat on väga lihtne transportida universaalautodes ning see on lihtne manööverdada ebaühtlastel pindadel suurte rataste ja tõukekäepideme abil. Patenteeritud düüsitehnoloogia, turbootsiku ja suurenenud pumba efektiivsus tagavad samuti ülikõrge puhastusvõimekuse. EASY!Force kõrgsurvepüstol võimaldab mugavat töötamist, kasutades kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada operaatori hoidmisjõudu nullini. Ja EASY!Lock kiirkinnitusklambrid võimaldavad kokku panemist ja lahtivõtmist viis korda kiiremini kui tavaliste keermeliitmikega. Lihtne kasutamine ja hoiuvõimalused voolikule ja pihustitorule annavad veel lisa laia tooteomaduste nimekirja.
Omadused ja tulu
Kompaktne ehitus
- Ruumisäästlik hoiustamine ja transport.
- Seadme võib transportimiseks pikali asetada, kuna sellel on lekkekindel pump ja kütusepaak.
- Sobib suurepäraselt väikestesse teenindussõidukitesse.
Turvalised hoiustamisvõimalused lisatarvikutele
- Mugav ja turvaline kõrgsurvevooliku hoidik.
- Tagab ergonoomilise töö
- Vähendatud ettevalmistusaeg
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|Töörõhk (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,1
|Kütusepaak (l)
|6,5
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|69
|Kaal, sh pakend (kg)
|77,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pesupüstol: Standardne kuum vesi
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Pihustusotsik: 840 mm
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
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