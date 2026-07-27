Kärcheri 90. juubel: kuuma vee kõrgsurvepesurite algtaseme masin, must HDS 5/13 U, paistab silma oma täiustatud ja uuendusliku püstise disainiga. Masina horisontaalne konstruktsioon annab sellele madala kaalu ja väga kompaktsed mõõtmed. Selle eelised on, et masinat on väga lihtne transportida universaalautodes ning see on lihtne manööverdada ebaühtlastel pindadel suurte rataste ja tõukekäepideme abil. Patenteeritud düüsitehnoloogia, turbootsiku ja suurenenud pumba efektiivsus tagavad samuti ülikõrge puhastusvõimekuse. EASY!Force kõrgsurvepüstol võimaldab mugavat töötamist, kasutades kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada operaatori hoidmisjõudu nullini. Ja EASY!Lock kiirkinnitusklambrid võimaldavad kokku panemist ja lahtivõtmist viis korda kiiremini kui tavaliste keermeliitmikega. Lihtne kasutamine ja hoiuvõimalused voolikule ja pihustitorule annavad veel lisa laia tooteomaduste nimekirja.