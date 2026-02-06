Kvaliteetsete standardkomponentidega, nagu vesijahutusega, aeglasekäiguline, 4-pooluseline elektrimootor, ning vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, HDS 12/18-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur Kärcherilt on äärmiselt töökindel. Lisaks inspireerib see superklassi masin oma kasutajaid pingutuseta käsitsemisega tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele, ergonoomilisele tarvikute hoiustamisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak ja servojuhtimine. Kaks pesuainepaaki koos täpsete doseerimisvõimalustega, ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia võimaldavad väga säästlikke puhastustöid. Tõestatud ohutustehnoloogia koos veefiltri, kaitseklapi, SDS-vooliku ja läbimõeldud katlakivieemalduse võimalustega kaitseb tõhusalt komponente ning tagab masina pika eluea ja kõrge töökindluse.