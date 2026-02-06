Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur vesijahutusega, aeglasekäigulise, 4-pooluselise elektrimootori, vastupidava 3-kolbilise aksiaalpumbaga ja 2 pesuainepaagiga.
Kvaliteetsete standardkomponentidega, nagu vesijahutusega, aeglasekäiguline, 4-pooluseline elektrimootor, ning vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, HDS 12/18-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur Kärcherilt on äärmiselt töökindel. Lisaks inspireerib see superklassi masin oma kasutajaid pingutuseta käsitsemisega tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele, ergonoomilisele tarvikute hoiustamisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak ja servojuhtimine. Kaks pesuainepaaki koos täpsete doseerimisvõimalustega, ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia võimaldavad väga säästlikke puhastustöid. Tõestatud ohutustehnoloogia koos veefiltri, kaitseklapi, SDS-vooliku ja läbimõeldud katlakivieemalduse võimalustega kaitseb tõhusalt komponente ning tagab masina pika eluea ja kõrge töökindluse.
Omadused ja tulu
Väga tõhusÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Maksimaalne tõhususVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Mitu panipaika tarvikute jaoksSeadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks. Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1200
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|7,7
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|190
|Kaal, sh pakend (kg)
|199,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Survekatkestus
- Kahe pesutoru kasutamise võimalus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
