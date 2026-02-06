Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S

Superklassi kuumavee-kõrgsurvepesur vesijahutusega, aeglasekäigulise, 4-pooluselise elektrimootori, vastupidava 3-kolbilise aksiaalpumbaga ja 2 pesuainepaagiga.

Kvaliteetsete standardkomponentidega, nagu vesijahutusega, aeglasekäiguline, 4-pooluseline elektrimootor, ning vastupidav 3-kolbiline keraamiliste kolbidega aksiaalpump, HDS 12/18-4 S kuumavee-kõrgsurvepesur Kärcherilt on äärmiselt töökindel. Lisaks inspireerib see superklassi masin oma kasutajaid pingutuseta käsitsemisega tänu intuitiivsele ühe nupuga juhtimisele, ergonoomilisele tarvikute hoiustamisele ja energiasäästlikule EASY!Force Advanced kõrgsurve-pihustuspüstolile, millel on 1050 millimeetri pikkune pihustusotsak ja servojuhtimine. Kaks pesuainepaaki koos täpsete doseerimisvõimalustega, ökonoomne eco!efficiency-režiim ja optimeeritud põletitehnoloogia võimaldavad väga säästlikke puhastustöid. Tõestatud ohutustehnoloogia koos veefiltri, kaitseklapi, SDS-vooliku ja läbimõeldud katlakivieemalduse võimalustega kaitseb tõhusalt komponente ning tagab masina pika eluea ja kõrge töökindluse.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S: Väga tõhus
Väga tõhus
Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S: Maksimaalne tõhusus
Maksimaalne tõhusus
Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S: Mitu panipaika tarvikute jaoks
Mitu panipaika tarvikute jaoks
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks. Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Väikesed majafassaadid
  • Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1200
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 7,7
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h) 6,1
Ühendusvõimsus (kW) 8
Toitejuhe (m) 5
Kütusepaak (l) 25
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 190
Kaal, sh pakend (kg) 199,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Survekatkestus
  • Kahe pesutoru kasutamise võimalus
  • Polaarsust muudetav pistik (3~)
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • 2 pesuaine paaki
  • Kuivalt töötamise kaitse
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Kõrgsurvepesur HDS 12/18-4S
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.