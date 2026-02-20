Ultra-kõrgsurvepesur HD 18/50-4 Cage Advanced
Meie UHO kompaktklassi kõige võimsam masin: Kompaktne HD 18/50-4 Cage Advanced masin, milell on automaatne kaitseklapp ja maksimaalne paindlikkus erinevate kasutusalade jaoks.
Näidates äärmiselt suurt tulemuslikkust ja suurepärast varustust on UHP kompaktklassi HD 18/50-4 Cage Advanced mobiilne, ultra, kõrgsurvepesur tõeliselt mitmekülgne masin tööstuse, ehitussektori ja transpordisektori mitmeteks kasutusteks. 500 bar röörõhu, 30 l/min veevoolu ja kuni 30 kW puhastusjõudlusega suudab see masin eemaldada kindlalt isegi suured kogused mustust ja raskeid jääke. Automaatne kaitseklapp tagab lihtsa ja mugava käsitsemine. Klapp vähendab survet voolikus, nii et see säilitab oma paindlikkuse, kui pesupüstol on suletud. Lisaks sellele tekib pesupüstoli tõmbamisel surve aeglaselt, mis efektiivselt ennetab kasutaja tehtavaid äkilisi jõnksatusi. HD 18/50-4 on oma klassi üks kergemaid ultra-kõrgsurvepesureid ning avaldab muljet ka maksimaalse paindlikkuse ja liikuvusega. Tugeval ja liikuval „puuri tüüpi“ masinal on neli suur ratast, kraanakonks keerulistel maastikel liikumiseks ja seda saab liigutada asendisse kahveltõstukit kasutades. Samuti muudab intuitiivne pöördlüliti masina kasutamise väga lihtsaks.
Omadused ja tulu
Kaitseklapp
- Kaitseklapp vähendab survet voolikus, nii et see jääb paindlikuks, kui pesupüstol on suletud.
- Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.
- Märkimisväärne areng käsitsemises, näiteks, võimaldab ümber lülituda erinevatel tööpindadel.
Esmaklassiline liikuvus
- Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
- Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Vooluhulk (l/h)
|1800
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|30
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|380 / 415
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Väntvõll
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|307
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|321,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|328,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
- Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Värvi ja rooste eemaldamine metallpindadelt
- Vetikate, rannakarpide, kooriku ja lubjajääkide eemaldamine laevadelt
- Laeva teki, laadimisplatvormide ja kaubakonteinerite puhastamine
- Kummipuru eemaldamine lennujaamade maandumisradadelt.
- Torude, paakide ja teiste mahutite puhastamine naftaplatvormidel
- Tavaliste paakide ja ka soojusvahetitorude puhastamine
- Veoautode/paakautode, sõidukite ja seadmete puhastamine
- Värvimiskambrite, restide, masinaosade puhastamine
- Ehitusmasinate ja nende osade nagu kettide, segamisvõllide või segupaakide puhastamine
- Ehitusseadmete nagu raketiste ja tellingute, aga ka sõidukite puhastamine