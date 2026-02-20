Näidates äärmiselt suurt tulemuslikkust ja suurepärast varustust on UHP kompaktklassi HD 18/50-4 Cage Advanced mobiilne, ultra, kõrgsurvepesur tõeliselt mitmekülgne masin tööstuse, ehitussektori ja transpordisektori mitmeteks kasutusteks. 500 bar röörõhu, 30 l/min veevoolu ja kuni 30 kW puhastusjõudlusega suudab see masin eemaldada kindlalt isegi suured kogused mustust ja raskeid jääke. Automaatne kaitseklapp tagab lihtsa ja mugava käsitsemine. Klapp vähendab survet voolikus, nii et see säilitab oma paindlikkuse, kui pesupüstol on suletud. Lisaks sellele tekib pesupüstoli tõmbamisel surve aeglaselt, mis efektiivselt ennetab kasutaja tehtavaid äkilisi jõnksatusi. HD 18/50-4 on oma klassi üks kergemaid ultra-kõrgsurvepesureid ning avaldab muljet ka maksimaalse paindlikkuse ja liikuvusega. Tugeval ja liikuval „puuri tüüpi“ masinal on neli suur ratast, kraanakonks keerulistel maastikel liikumiseks ja seda saab liigutada asendisse kahveltõstukit kasutades. Samuti muudab intuitiivne pöördlüliti masina kasutamise väga lihtsaks.