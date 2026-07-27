Sobides erinevatele kasutusaladele ning olles äärmiselt liikuv ja kompaktne, garanteerib see masin optimaalsed puhastustulemused: HD 18/50-4 Cage Classic laiendab meie UHP kompaktklassi oma kuni 30 kW puhastusvõimekusega, muutes selle üheks võimsamaks mobiilse „puuri“ disainiga ultra-kõrgsurvepesuriks. 500 bar töörõhk ja 30 l/m veevool garanteerivad kiired tulemused isegi kõige raskema mustuse puhul nagu seda kohtab ehistussektoris, tööstuses või transpordisektoris. Intuitiivse juhtimisega pöördlüliti ja teadlik otsus suuresti elimineerida elektroonilised komponendid tähendab, et masinat on väga lihtne kasutada. Ergonoomilised detailid, masina väike kaal, selle neli suurt ratast ja kraanakonks lihtsustavad seadme käsitsemist ja liigutamist isegi kõige keerukamal maastikul. Kui vajalik, siis saab HD 18/50-4 Cage Classic masinat transportida kahveltõstukiga, näidates seeläbi masina maksimaalset paindlikkust nii liikumisel kui töötamisel.