Ultra-kõrgsurvepesur HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: UHP kompaktlassi mobiilse, „puuri tüüpi“ disainiga ultra-kõrgsurvepesuril on 30 kW puhastusvõime, 500 bar töörühk ja 30 l/min veevool.
Sobides erinevatele kasutusaladele ning olles äärmiselt liikuv ja kompaktne, garanteerib see masin optimaalsed puhastustulemused: HD 18/50-4 Cage Classic laiendab meie UHP kompaktklassi oma kuni 30 kW puhastusvõimekusega, muutes selle üheks võimsamaks mobiilse „puuri“ disainiga ultra-kõrgsurvepesuriks. 500 bar töörõhk ja 30 l/m veevool garanteerivad kiired tulemused isegi kõige raskema mustuse puhul nagu seda kohtab ehistussektoris, tööstuses või transpordisektoris. Intuitiivse juhtimisega pöördlüliti ja teadlik otsus suuresti elimineerida elektroonilised komponendid tähendab, et masinat on väga lihtne kasutada. Ergonoomilised detailid, masina väike kaal, selle neli suurt ratast ja kraanakonks lihtsustavad seadme käsitsemist ja liigutamist isegi kõige keerukamal maastikul. Kui vajalik, siis saab HD 18/50-4 Cage Classic masinat transportida kahveltõstukiga, näidates seeläbi masina maksimaalset paindlikkust nii liikumisel kui töötamisel.
Omadused ja tulu
Suur integreeritud veefilter
- Vähendab hoolduskulusid.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Esmaklassiline liikuvus
- Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
- Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Vooluhulk (l/h)
|1800
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|30
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|380 - 415
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Väntvõll
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|307
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|321
|Kaal, sh pakend (kg)
|331,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
- Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Värvi ja rooste eemaldamine metallpindadelt
- Vetikate, rannakarpide, kooriku ja lubjajääkide eemaldamine laevadelt
- Laeva teki, laadimisplatvormide ja kaubakonteinerite puhastamine
- Kummipuru eemaldamine lennujaamade maandumisradadelt.
- Torude, paakide ja teiste mahutite puhastamine naftaplatvormidel
- Tavaliste paakide ja ka soojusvahetitorude puhastamine
- Veoautode/paakautode, sõidukite ja seadmete puhastamine
- Värvimiskambrite, restide, masinaosade puhastamine
- Ehitusmasinate ja nende osade nagu kettide, segamisvõllide või segupaakide puhastamine
- Ehitusseadmete nagu raketiste ja tellingute, aga ka sõidukite puhastamine