TTS Mikrokiudlapp, klaasile 5tk
Ideaalne siledatel ja läikivatel pindadel.
Selle takjakinnitusega lapi aasad on kõrge puuvillasisaldusega ja sobivad ideaalselt õlitatud või vahatatud kork-, puit- ja parkettpõrandate otseseks märgpuhastuseks ja hoolduseks. Oluline detail: lapi madal kaal vähendab hilisemaid puhastuskulusid, kuna ühte pesumasinasse mahub rohkem moppe. Optimaalsete puhastustulemuste saamiseks ja liigse niiskuse poolt põhjustatud põrandakahjustuste vältimiseks valage mopi peale 150 protsenti surnud kaalust, vastavalt eelniisutamise meetodile. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt vajalik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED / STANDARD
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Tekstiili materjal
|85% PET / 15% PA
|Tootmistüüp
|Ringselt kootud kangas
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 500
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
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Kasutusvaldkonnad
- Pinnapuhastus – klaasipuhastus
- Pind – märgpuhastus