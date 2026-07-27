Selle takjakinnitusega lapi aasad on kõrge puuvillasisaldusega ja sobivad ideaalselt õlitatud või vahatatud kork-, puit- ja parkettpõrandate otseseks märgpuhastuseks ja hoolduseks. Oluline detail: lapi madal kaal vähendab hilisemaid puhastuskulusid, kuna ühte pesumasinasse mahub rohkem moppe. Optimaalsete puhastustulemuste saamiseks ja liigse niiskuse poolt põhjustatud põrandakahjustuste vältimiseks valage mopi peale 150 protsenti surnud kaalust, vastavalt eelniisutamise meetodile. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt vajalik.