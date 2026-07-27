TTS Mikrokiudlapp, klaasile 5tk

Ideaalne siledatel ja läikivatel pindadel.

Selle takjakinnitusega lapi aasad on kõrge puuvillasisaldusega ja sobivad ideaalselt õlitatud või vahatatud kork-, puit- ja parkettpõrandate otseseks märgpuhastuseks ja hoolduseks. Oluline detail: lapi madal kaal vähendab hilisemaid puhastuskulusid, kuna ühte pesumasinasse mahub rohkem moppe. Optimaalsete puhastustulemuste saamiseks ja liigse niiskuse poolt põhjustatud põrandakahjustuste vältimiseks valage mopi peale 150 protsenti surnud kaalust, vastavalt eelniisutamise meetodile. Teine samm ala kuivaks pühkimiseks ei ole üldiselt vajalik.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED / STANDARD
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Tekstiili materjal 85% PET / 15% PA
Tootmistüüp Ringselt kootud kangas
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 500
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 215
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 400

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

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Kasutusvaldkonnad
  • Pinnapuhastus – klaasipuhastus
  • Pind – märgpuhastus