TTS Premium mikrokiudlapp, kollane, 40x40 cm, 5tk
Vastupidav ja imav mitmeotstarbeline mikrokiudlapp.
Lapp pindade käsitsi puhastamiseks. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|5
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Pakendi kaal (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 400
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Pind – märgpuhastus