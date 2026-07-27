TTS Scalet lapp, roheline, 41,5x33,5 cm, 5 tk

Koaguleeritud, katlakivivastane ja rasvaeemaldav mitmeotstarbeline lapp läikivatele pindadele.

Pistikupesa mopi süsteem plastikust rõngaga, kasutamiseks koos lehtrikujulise väänajaga. Ideaalne jääkmustuse puhastamiseks, mis nõuab kiudude korduvat loputamist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Materjal 68% PE / 12% PA / 20% PU
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 5
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,3 / 285
Pakendi kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 380 x 380

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Scalet lapp, roheline, 41,5x33,5 cm, 5 tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Pind – märgpuhastus