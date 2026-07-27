TTS Blik Lampo raam, 40 cm 1tk

Polüamiidist Blik Lampo raam automaatse konksusüsteemiga, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.

Põranda tolmutussüsteem tolmumoppidega. Ideaalne mis tahes mustuse ja pinna tüübi jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Tekstiili kinnitus Taskud
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Pakendi kaal (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 405 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 405 x 110 x 230

Seadmed

  • LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud