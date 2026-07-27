TTS Blik raam Infinity 1tk
Blik Infinity raam polüamiidist automaatse konksusüsteemi ja liigendiga.
Lamopimissüsteem taskutega. Mõeldud kasutamiseks kas eelnevalt niisutatult või vastavalt vajadusele niisutusjaamaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks, pakkudes parimat ergonoomikat.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,5
|Pakendi kaal (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 110 x 150
Seadmed
- Ühtlane ühendus
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus