TTS Blik raam Infinity 1tk

Blik Infinity raam polüamiidist automaatse konksusüsteemi ja liigendiga.

Lamopimissüsteem taskutega. Mõeldud kasutamiseks kas eelnevalt niisutatult või vastavalt vajadusele niisutusjaamaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks, pakkudes parimat ergonoomikat.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Pakendi kaal (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 150

Seadmed

  • Ühtlane ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud